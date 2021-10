¿Cómo afecta a la piel el estrés?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todos hemos escuchado, en un momento u otro, que la belleza comienza desde dentro. Y por una buena razón: tu piel es el órgano más grande de tu cuerpo. Los problemas externos pueden ser un signo revelador de las guerras libradas dentro. ¿Sabés cómo se refleja el estrés en la piel ? Te lo contamos.

Si bien los sueros embotellados y las máscaras de sábanas poseen un cierto nivel de atractivo estético y relajante, una rutina sólida para el cuidado de la piel puede no ser suficiente para proporcionar calma a las batallas hormonales desequilibradas que ocurren debajo de la superficie.

El estrés hace que la batalla de tu piel sea más dura. El aumento en el cortisol puede mezclar los mensajes que los nervios deciden enviar, causando cualquier cosa, desde un brote de colmenas hasta líneas finas.



Si bien esta correlación entre el estrés y la piel se remonta a la antigüedad, los estudios formales que revelan la conexión más profunda solo se remontan a las últimas dos décadas.

Y sí, tu dieta o los productos para el cuidado de la piel pueden causar problemas. Pero también es importante considerar el estrés como un posible culpable, especialmente si aparece una erupción de la nada. Si persiste mucho después de haber probado todo.

Hemos descrito tres formas comprobadas en que el estrés mental, físico y hormonal cambia su piel. Pero lo que es más importante, también te decimos qué puedes hacer al respecto.

1. Estrés solar y defensas cutáneas agotadas.

Incluso antes de mirar internamente, hay un factor de transmisión que puede estresar físicamente la piel y debilitar sus defensas: la radiación ultravioleta (UV). Un carcinógeno a través de la exposición al sol, puede tener un efecto negativo en la piel.



Ya sea en forma de luz solar natural o de medios más artificiales, como las camas de bronceado, los rayos ultravioleta absorbentes pueden hacer que las células de la sangre se dirijan a la zona expuesta en un intento de repararla.



Esto se manifiesta en quemaduras solares, pero no termina allí: la sobreexposición a la radiación ultravioleta puede provocar manchas oscuras, lunares e incluso cáncer de piel.



La mejor manera de combatir los rayos UV y el estrés solar es aplicar protector solar cada mañana.



No solo son fáciles de llevar, sino también fáciles de usar. Por lo que es menos probable que se te olvide aplicar diariamente.



También es posible que desees aplicar capas de aceites naturales que contengan algo de protección solar. Según un estudio celular, el olivo, el coco, la menta, el tulsi y la hierba de limón tienen el valor más alto de SPF.



Si bien no pueden reemplazar el protector solar, puede ser un gran impulso para las personas que tienen dificultades para encontrar un protector solar que no deje un tono blanco.



Además de aceites y cremas, también puedes combatir el daño del sol desde adentro hacia afuera. La investigación ha relacionado ciertos nutrientes con la capacidad de aumentar la protección solar natural de la piel.



Es posible que reconozca el limoneno, un químico derivado de la piel de los cítricos y estudiado para su uso en medicamentos para la prevención del cáncer. Bueno, comer esas frutas, en particular la cáscara de los cítricos, también puede proporcionar protección solar.



Las frutas con alto contenido de antioxidantes y vitamina como las frutillas y las granadas, poseen la capacidad de proteger a las células del daño causado por los radicales libres por la exposición al sol.



2. Inflamación y piel extrairritada

Urticaria, psoriasis, eccema, dermatitis, rosácea. A menudo son el resultado de una inflamación. Pero los estudios también muestran que cuando tu cerebro está en exceso, en realidad puede comprometer la capacidad protectora de tu piel.



En otras palabras, el estrés dificulta que la piel se regule y se mantenga equilibrada. No es de extrañar que pueda tener una ruptura adicional durante una semana sin dormir o después de una discusión intensa.



La inflamación también puede causar acné. Pero recuerda que algunas afecciones de la piel como la rosácea también pueden parecer acné.



Es importante notar la diferencia antes de tratar las afecciones. Incluso si tu irritación es el resultado de estrés, alergias o un producto malo.

La lucha contra la inflamación del estrés comienza con la eliminación de la causa. Descubrir la razón exacta detrás de tu estrés puede ser difícil, pero no imposible. Pero todavía hay formas de controlar los incendios con comida, ejercicio o terapia.

Eliminar el estrés Practicá el manejo del estrés a largo plazo, como la meditación o el yoga.

Evitá los alimentos procesados ​​o artificiales y los edulcorantes.

Elegí frutas en lugar de edulcorantes artificiales, aceite de oliva en lugar de margarina y pescado en lugar de carnes rojas.

Tomá un tónico casero para fortalecer las defensas de tu cuerpo.

Cómo afecta en estrés en la piel

3. Mayor producción de aceite y acné

Ya sea el temor inminente de la semana de finales o la angustia espontánea, es probable que todos hayamos sufrido a manos de un grano obstinado (o dos).



No es de extrañar que la ciencia haya descubierto que este tipo de estrés está altamente asociado con el acné. Especialmente para las mujeres. Y el estrés puede mezclar las señales nerviosas de nuestra piel, causando hormonas desequilibradas y sustancias químicas que aumentan la producción de aceite.



Si bien es casi imposible eliminar el estrés de la ecuación por completo, hay formas de combatirlo.



Tené a mano trucos de 5 y 10 minutos para aliviar el estrés. Y prueba técnicas más largas de control del estrés. Como lo es el ejercicio y así aumentar la capacidad de adaptación de tu cuerpo.



Afortunadamente, la mayoría del acné también reacciona a los tratamientos tópicos.



El ingrediente secreto en ciertos de los productos de anti-acné más queridos es un ácido beta-hidroxi conocido como ácido salicílico.



Este químico soluble en aceite penetra en los poros extremadamente bien para desatascar y limpiar. Pero esto no significa que esté exento de su propio conjunto de contras.



El ácido salicílico demasiado fuerte puede secar e incluso irritar la piel en el proceso.