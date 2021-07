Tres planetas cambian de signo; es necesario estar atentos y cuidarse del 28 al 30 de julio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quisiera y necesito que quienes lean este mensaje, no se asusten, no lo tomen como un decreto, pero hace unas semanas que pienso en los días 28, 29 y 30 de julio de este año 2021. ¿Por qué?



No podemos evitar nunca los cambios de Luna y durante esos tres días, el satélite de la tierra estará en Aries, un signo imperativo, fuerte, de inicio, de rebrote. Lamentablemente no solo la Luna en Aries me incita a escribir, también durante esas tres jornadas, tres planetas cambiarán de signo.

El miércoles 28 de julio es el último día que Mercurio estará en Cáncer (signo de agua) y Júpiter en Piscis (signo de agua). La comunicación será oscilante, indefinida y cargada de nostalgia.

El jueves 29 de julio Mercurio entra al infalible Leo y eso energiza a todo el zodiaco, dará órdenes y provocará situaciones fuertes hasta el 11 de agosto. El mismo jueves Júpiter, el planeta de la expansión, pasará a Acuario hasta el 29 de diciembre en forma retrógrada y posiblemente muchos proyectos a futuro, viajes, expansión se retrotraigan y no salgan de la forma esperada.

El viernes 30 también habrá un movimiento importante: Marte, el planeta de Aries, se cambia al signo de Virgo, que es cuidadoso y muy atento a la salud (hasta el 15 de setiembre).

Todos estos cambios son bruscos y realmente necesitan considerarse ya que el mes de julio se terminará de manera muy impensada. No quiero con esto que se asusten y mucho menos crear pánico, solo digo: ¡Cuidénse!



No se precipiten a tomar decisiones que aún no están firmes, algo puede volver a empezar por un periodo corto, pero volver a empezar al fin.



Marte (el planeta de Aries y Escorpio) entra a Virgo, un signo donde la lógica y sobre todo la salud se pone en orden, hasta el 15 setiembre. Ese cambio me deja tranquila y me alienta a pensar que durante todo agosto y hasta el 15 de setiembre, todo irá lentamente regresando a la calma.

Mercurio en Leo —desde el 29 de julio hasta el 11 de agosto— hará que la comunicación sea fuerte e imperativa y todo se resuelva de forma muy definida



Júpiter retrogrado en Acuario hasta el 29 de diciembre hará que algunos viajes se posterguen hasta el 2022.



Todo hace pensar que en este fin de julio hay temas que deben postergarse. Piensen en positivo, esta situación no es para siempre y, por ahora, hay que seguir cuidándose.