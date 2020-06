¿Cómo té vestís según tu signo zodiacal?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay diferencias notorias en el comportamiento de las personas según su signo. Las características se notan en varias cuestiones, ¡también en cómo se visten! En este aspecto el ascendente de cada persona es muy importante, así que ténganlo en cuenta.

Aries

A este signo “hay que vestirlo” porque debido a su típica ansiedad generalmente no tienen paciencia ni para combinar colores, ni pensar en cómo vestir según cada ocasión. En su mayoría, las mujeres adultas de Aries prefieren usar el pelo corto, no se pintan y optan por colores primarios (rojo, azul, verde, amarillo), que justamente van con su inmadura personalidad. Las mujeres y hombres nacidos el 20, 21 o 22 abril tienen “otro tipo” de vestimenta (porque suelen estar un poco influenciadas por Tauro) y sí consideran las combinaciones cromáticas. A Aries no les pidan que usen cadenas, anillos, aros, porque no tienen paciencia para hacerlo. Los hombres arianos generalmente son altos y delgados y tienen un “dejo” de desaliñado (que muchísimas veces les queda bien).

Tauro

Los nacidos bajo el signo de Tauro tienen muchísima paciencia y les gusta combinar colores y demoran para vestirse. No son nada “cachivacheros” ni tampoco “excéntricos”, sino sobrios y a la moda. Las mujeres quedan muy bien vestidas sin ninguna ostentación y los hombres son ordenados y muy prolijos. Generalmente las personas de este signo se “toman su tiempo” durante meses para decidir su atuendo para una fiesta planificada, pero llega el día marcado y dudan. Como Tauro es un signo muy “cerrado” en algunos aspectos, en el asunto vestuario hay que evitar una batalla sin fin antes de salir, lo mejor es dejarlo solo porque solo así resolverá qué ponerse. Si tu pareja es de este signo, dale tiempo y no hagas sugerencias porque si la aceptan, se sentirán incómodos y te lo reprochará toda la velada.

Géminis

Los geminianos son los verdaderos “líderes” en el aspecto vestimenta. Saben vestir informales y también “ponerse traje o vestido largo”. Muy rara vez verás mal vestido a un Géminis porque (tanto hombres como mujeres de este signo) tienen la “habilidad” de estar vestidos “según la ocasión” y jamás quedan desubicados. Las mujeres, al sentirse tan cambiantes, pueden ser bastante diferentes en cuanto a como se sienten en el momento de salir, pero siempre están dentro de lo clásico, ordenado y formal. Cuando tienen que ponerse championes usarán un par de parecerá recién comprado, porque no los usan demasiado y están como nuevos. Los hombres son muy deportivos, pero tienen siempre ese aspecto “casi formal” aunque estén jugando un partido de fútbol.

Cáncer

Así como este signo “cuida” la plata, también “cuida la ropa”. Es increíble como la usan y la dejan siempre impecable. Si se la manchan inmediatamente averiguan cómo limpiarla y solucionar el problema. Es muy bueno tener hijos mayores de este signo que puedan “pasarle ropa al hermano menor” ya que se la dejan en muy buenas condiciones. Se visten muy bien y se fijan mucho en las combinaciones. Pueden elegir algo “diferente, pero sobrio” y cuando uno le pregunta dónde lo compró contesta: “Uyyy hace años que lo tengo”. ¡Y es cierto! Puede cambiar la moda y ellos siempre tienen “algo” que pueden seguir usando, gastan en ropa lo necesario pero también compran ropa fina y de marca porque saben que cuidarán y que les durará por años.

Leo

Son los más caros, más finos y los que gastan más. Este signo es el de los reyes del zodiaco y quienes están bajo su influencia tienen gustos exclusivos, les encantan las “marcas” y desde niños, sin saber los precios de los articulos en una vidriera, mostrarán qué les gusta y siempre será lo más caro. Usan joyas finas y les encanta recibir elogios como “qué lindo anillo” o “qué bien te queda el traje”. Leo (ellos y ellas) tienen el “charme” de rey y reina y no pueden evitarlo. Entran a una fiesta y es inevitable que todos los miren porque siempre llaman la atención. Son sumamente elegantes, pero no les regales nada barato. No es recomendable preguntarles qué quieren de regalo; es preferible que le compres a tu gusto pero que no sea barato. Poco y bueno es su manera de pensar.

Virgo

Este signo tiene las dos cualidades: o son demasiado ordenados o demasiado desprolijos. Lo típico es que sean híper prolijos, incluso en detalles absurdos que nadie espera. Si compartís tu cuarto con alguien de este signo, tendrás que sobrevivir momentos de estrés, ya que si son “de los ordenados” los verás arreglar el placard de continuo y lo dejarán tan impecable que parecerá una tienda y no un ropero. En cambio, si te tocó uno de los “desordenados” lo mejor será dividir el cuarto en dos y dejar que tenga como quiera su parte porque será incapaz de tenerlo bien siempre. En su cabeza tienen la racionalidad que “hay algo” que les molesta, por momentos lo asumen y por momentos no. Son poco extravagantes aunque muchos tienen algún tengan algún lapso de ponerse “algo” diferente en su indumentaria, pero no es frecuente.

Libra

Las balanzas son espectaculares vistiéndose y comprándose ropa. Les encantan las joyas, los perfumes, la indumentaria fina y sport. Siempre tienen muy buena ropa para todas las ocasiones y esto los motiva terriblemente para sentirse admirados cada vez que van a una fiesta. No pasan desapercibidos nunca, ya sea por lo que usan, por su perfume, por una joya. Ellas y ellos son finos y saben lucir muy bien todo. Siempre tienen algo en mente para comprarse, para averiguar el precio y generalmente se dan el gusto, ¡y lo compran! Usan todos los colores que están a la moda, no se molestan en pensar si les quedará bien o no. Salir a pasear con una balanza te traerá la parte estética que quizás te falte. Si te da un consejo no lo dudes, hacele caso.

Escorpio

A este signo no le interesa para nada la manera de vestirse, por eso los escorpianos tienen que saber cuál es su ascendente. Cuando un escorpio se viste bien (que es justamente cuando es necesario, nada más) se nota muchísimo más que en otros signos. En su buen vestir —tanto mujeres como hombres— siempre llamarán la atención con un pequeño detalle que hará que luzcan su sex-appeal. Les gusta estar cómodos y ponerse ropa vieja no les molesta para nada, ¡piénsenlo y me darán la razón!

Sagitario

Los nativos de este signo tienen un andar muy dominante, pero también muy atropellado. Viven con “el cabello al viento” sin vinchas, broches y moños, les gusta sentirse libres ¡hasta en el pelo! Aman estar “cómodos” y por esa comodidad muchas veces repiten vestuario. No pueden demorar un minuto estrenar algo que recién se compraron y lo usan inmediatamente. Son sumamente deportivos y odian los trajes, corbatas, uniformes de trabajo, todo lo que les pueda quitar la independencia. Son realmente libres en todo lo que les concierne a su manera de vivir y esto les obliga a estar “como quieren” en “donde quieren”. Muchas veces cuando un sagitario “se produce” llama muchísimo más la atención que otros signos ya que no es común verlos vestidos así.

Capricornio

Este signo presenta dos tipos o maneras de vestirse. Quienes nacieron el 22, 23, 24, 25 y 26 de diciembre combinan absolutamente todo lo que se ponen. Con un broche turquesa llevarán las caravanas del mismo color y quizá hasta la ropa interior haciendo juego. Sin embargo, esto no sucede con la mayoría de los capricornio y mucho menos con los hombres de este signo, ya que son sumamente sobrios en el vestir y no les gusta para nada ponerse colores que llamen la atención. Muchas de las mujeres de capricornio tienen poca ropa, pero la combinan y la usan de tal forma que siempre parece que estuvieran vestidas con “algo nuevo”. Al igual que su opuesto (Cáncer) saben cuidar muchísimo la ropa y la saben “explotar” tiñéndola, ajustándola o haciéndole algún arreglo para que quede a la moda.

Acuario

Si algún acuariano o acuariana te invita a salir, agarrate para el temblor. Tené presente que este signo, más allá de representar a “los más locos y excéntricos” tienen siempre un “detalle” diferente, ya sea un botón, un cinturón o un par de medias. Ni te gastes en preguntarles dónde compraron ese “detalle” porque en su duradero despiste, no se acuerdan. Estos reales “personajes” del zodiaco llaman la atención en cualquier parte, ya sea en una conferencia, una clase de idiomas o una fiesta. Siempre dirán algo que hará que te des vuelta y observes que ese “ser” con la mirada perdida lleva una camisa fucsia, unas caravanas de los años 70 o un par de championes color naranja. Nunca quedan en ridículo porque saben lucir lo que se ponen y están convencidos de que les queda bien.

Piscis

Este signo es totalmente clásico en hombres y mujeres, no “viven” para la ropa y tratan de estar cómodos siempre que pueden. Los hombres son terriblemente desalineados, pero su manera de ser tan bohemia, hace que cualquier cosa que se pongan les quede bien. Las mujeres usan perlas, alhajas finas pero chicas, que no se noten demasiado y prefieren los colores en tonos pastel. No les interesa destacarse por la ropa, sino pasarla bien y estar cómodos en una reunión. Viven comprando zapatos que no usan y los tienen guardados nuevos en el placard. Incluso pueden comprar zapatos siempre en el mismo lugar porque sufren mucho de los pies (tanto hombres como mujeres).

Les haré un pequeño “diagnóstico” de los signos y su manera de vestirse. Para que puedan identificarse es necesario que conozcan su ascendente, que en asunto vestimenta prima.



Los mejores vestidos: Libra, Tauro y Cáncer.

Los más finos y elegantes: Libra, Géminis y Leo.

Los más formales: Capricornio, Virgo y Piscis.

Los que siempre se visten igual: Aries y Sagitario.

Los excéntricos: Acuario.

Los que no le dan importancia a la ropa: Escorpio.



Vístanse como quieran, pero al hacerlo, tengan en cuenta a su ascendente.