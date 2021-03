¿Qué te depara el horóscopo chino del 24 al 30 de marzo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Las energías del momento, acentúan tu capacidad reflexiva, ayudándote a sortear con éxito cualquier dificultad que se presente. Habrá cuestiones que se te escaparán de las manos, ya que dependerán de otros. Es momento de soltar el control, de delegar si es necesario y no exigirte continuamente; comprender que es necesario no intentar abarcar más de lo que puedes. Deberás tener el valor de abandonar cualquier hábito o situación que ya no sirva a tus intereses. El amor y las buenas acciones podrán conducirte a recibir un agradable regalo o algún beneficio inesperado.



Tendencia: lidiar con los imprevistos te fortalecerá.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Posibilidad de crecer y desarrollarte a través de grandes proyectos. Con un fuerte espíritu de empresa manifestarás mucho ingenio para realizar todo lo que te propongas contando con la fuerza necesaria para afrontar las circunstancias que se presenten. Vida social sobresaliente, con la posibilidad de destacarte y establecer nuevos contactos. Todo cambio de importancia que desees introducir en tu vida profesional estará respaldado por las buenas energías que estarás recibiendo en este año gobernado por tu signo. Para el amor, iniciarás una etapa ideal para formalizar uniones, pensar en casarse o proyectar una convivencia.



Tendencia: los amigos serán importantes para afrontar desafíos y encarar la rutina de manera más liviana.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Excelente para poner al día temas atrasados y organizar tus asuntos. Reforzarás tu situación financiera a través de buenas decisiones que sabrás tomar en el momento justo. Pasión y entusiasmo que te afianzan en el campo laboral. Personas de gran influencia podrán abrirte puertas que serán importantes en el futuro. Oportuno para planificar detenidamente los pasos a seguir, ya que tu agenda estará completa y será necesario establecer un orden de prioridades. Se trata de un momento muy rico en oportunidades para dar un salto en tu vida en todo sentido. Experimentarás mayor apertura que beneficiará los romances.



Tendencia: generar estabilidad interior para fluir con las oportunidades.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Comenzarás la semana con nuevas expectativas de progreso. Querrás aumentar tu caudal de conocimientos y esto te permitirá tener más comprensión del mundo que te rodea. Te mostrarás mentalmente positivo y revelarás cierto brillo intelectual. El arte y todo lo creativo estarán subrayados en este período en el que te sentirás inspirado y muy prolífero en ideas y recursos. Habrá actividad en el hogar, refacciones y temas pendientes de la casa; pero atención con los roces en la convivencia familiar. Una profunda reforma interior te llevará a plantear tus verdaderos deseos y necesidades en cuanto al amor y la vida de relación.



Tendencia: manejo del dinero eficiente y rentable