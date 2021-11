¿Qué te depara el horóscopo chino hasta el lunes 22 de noviembre?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La astrología china se basa en ciclos anuales pero se pueden realizar cortes a partir del calendario; las predicciones del zodiaco se clasifican de acuerdo al animal.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La rata ocupará un lugar seguro y concentrará sus fuerzas hacia una dirección concreta. El dinero será la recompensa por el trabajo bien realizado, habrá mayores ganancias y cerrarás un ciclo en el desarrollo de tu carrera o profesión. Buen momento para ocuparte del bienestar, hacer chequeos médicos, visitar al dentista o ponerte en movimiento. Si estás en pareja, pelearás por un sentimiento intenso y profundo para que tu relación tenga futuro. Para los más solitarios, un aire positivo envolverá y renovará tu corazón y te ayudará a atraer un amor perdido o una nueva ilusión en tu vida sentimental.



Tendencia: Capacidad de elevarse por encima de lo negativo.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Se concretan planes gestados con anterioridad a base de esfuerzo y disciplina. La organización será esencial, debiendo estar atento a cada detalle. Si utilizas tu poderosa energía del búfalo de manera positiva, podrás modelar tu destino a la medida de tus deseos y posibilidades. Los proyectos de trabajo se afianzan y recibirás un gran apoyo, sobre todo en cuestiones relacionadas con actividades humanitarias, artísticas y creativas. Las parejas tendrán la oportunidad de aclarar malentendidos y comenzar un nuevo ciclo dejando atrás viejas inseguridades e incertidumbres.



Tendencia: Las estrellan se alinean a tu favor, es hora de confiar.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Estarás perfectamente colocado en primera línea y recibirás importantes beneficios en todo sentido. A nivel laboral, el tigre podrá tener ascensos o mejoras que brindarán tranquilidad y bienestar a los independientes felinos. Excelente para desarrollar alguna idea o proyecto personal con mucho éxito. Deberás cuidar la alimentación e incorporar hábitos placenteros como el deporte o cualquier actividad artística o creativa. Moderar los arrebatos, aquietar la mente y asociarte con personas que se complementen serán claves para el éxito. Recibe con alegría este momento en el que algo finaliza para dar lugar a lo nuevo.



Tendencia: Buena recepción al amor, flechazos y enamoramientos.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

La buena energía que recibirás estos días permitirá tener una mirada más positiva hacia el futuro. Se trata de un tiempo propicio para reflexionar sobre los pasos a seguir y delinear nuevos planes. La economía del Gato necesitará una buena contabilidad. Te irá bien en el trabajo y aumentarán las fuentes de ingreso, pero también podrán surgir gastos que en muchos casos serán inesperados. Evitar cualquier gasto extra será la clave para mantener estabilidad en los números. En el amor, será momento de romper las reglas, disfrutar más, dejándote llevar por los sentimientos, entregándote al amor y superando cualquier inhibición o inseguridad.



Tendencia: Mantener la armonía y lograr equilibrio físico, mental y espiritual.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Luego de una etapa de mucho trabajo, el Dragón recibirá la recompensa por el esfuerzo y dedicación. Tendrás un rápido avance hacia las metas profesionales y sociales que te hayas propuesto y es posible que una situación demorada comience a destrabarse y ver la luz. Un tiempo propicio para cerrar cuestiones pendientes y poner en marcha nuevos planes. La posibilidad de recibir algún dinero extra o un cobro demorado alegrará esta etapa. Manifestarás un fuerte espíritu de colaboración ideal para el trabajo en equipo, tu fuerte magnetismo te hará ganar el aprecio de todos. Mejorarán las relaciones al ser más flexible, paciente y tolerante con los demás.



Tendencia: Cultivar los afectos y profundizar los vínculos.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La economía de la Serpiente se mantendrá estable y será buen momento para consolidar recursos y realizar inversiones de poco riesgo. Una poderosa energía podría volverte impetuoso o combativo. Procura canalizarla de manera positiva a través de actividades físicas o cualquier disciplina que te permita descontracturar y relajar cuerpo y mente. La tendencia a vivir el amor como una simbiosis podría generar conflictos y llevar a la pareja a marcar los límites de su individualidad. Ceder en momentos de tensión, favorecerá la convivencia y las relaciones amorosas en general.



Tendencia: Dormir lo suficiente será fundamental.