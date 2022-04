¿Qué te depara el horóscopo chino hasta el lunes 25 de abril?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La astrología china se basa en ciclos anuales pero se pueden realizar cortes a partir del calendario; las predicciones del zodiaco se clasifican de acuerdo al animal.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Asumirás nuevos compromisos y sabrás defender las ideas que te representan. Llegarás a buenos acuerdos y lograrás descomprimir tensiones provocadas por ciertas diferencias en el ámbito laboral. Buen momento para la Rata para emprender negocios, lanzar ideas o buscar un nuevo empleo. En el amor, si quieres que algo suceda, deberás dar el primer paso. Momento de bajar las barreras, abrirse y confiar. Algo cambia en tu interior y te invita a revisar ciertas actitudes y comportamientos propios que resultan contradictorios. Las circunstancias inclinan a la comprensión, promueven reconciliaciones y propician nuevos encuentros.



Tendencia: Mejor que luchar contra la marea es fluir con ella.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Esta semana es posible que surjan imprevistos que te obliguen a moverte más de lo habitual. La flexibilidad será esencial para el Búfalo a la hora de afrontar las nuevas circunstancias, cambiantes e inestables, que pueden presentarse. En tu interior, se enfrentarán la adaptabilidad y la apertura con tu lado más estructurado, y será una importante ocasión para hacer un cambio, arriesgar y soltar. Algún dinero inesperado te ayudará a resolver temas pendientes. No postergues el diálogo que desde hace tiempo espera tu pareja. Si estás sola o solo, comenzarás una etapa ideal para apostar por el amor y la entrega que supone una relación comprometida.



Tendencia: No siempre el camino más conocido es el mejor.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Contarás con el poder y la fuerza para el liderazgo, aunque es posible que se generen envidias y ánimo competitivo en tu ambiente laboral. En cuestión de dinero el Tigre tendrá un repunte, posibles ingresos extras o cobros que estaban pendientes. Una actitud más firme y seria en la comunicación modificará positivamente tus relaciones, tanto en el trabajo como en las actividades que realices. Descubrirás nuevas formas de relacionarte y vivirás días plenos de emoción. Observarás el mundo desde una perspectiva más amplia que te permitirá disfrutar de todo lo que posees, tanto en lo espiritual como material.



Tendencia: Alejarte de todo lo que sea tóxico.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Recargarás energías y te prepararás para trabajar por lo que más deseas. El Tigre inicia un nuevo ciclo de gran aprendizaje y fortalecimiento interior. Muchos encontrarán la verdadera vocación, mientras que otros renovarán su interés y pasión por las actividades que realizan. La influencia del momento te permitirá despojarte de muchas ataduras internas y externas que te impidieron hasta ahora el avance. Si acompañás el momento, sentirás una gran liberación que impactará en todos tus asuntos. Encontrarás en el amor y la familia el refugio ideal para sentir seguridad, paz y armonía.



Tendencia: Buen momento para planear viajes.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta etapa es muy positiva para el Dragón. Renovarás las fuerzas, idearás nuevos proyectos y podrás lanzarte a impensados emprendimientos. Comenzará a avanzar la economía y alguna buena noticia en el entorno familiar alegrará la semana. Estos días serán aptos para cerrar acuerdos, firmar contratos y obtener algún beneficio, tal vez largamente esperado. La vida social se moviliza así como el encuentro con amigos, los cuales serán muy estimulantes. El equilibrio emocional propiciará el acercamiento hacia personas especiales con quien sintonizar. Tomarás decisiones acertadas con respecto a la vida afectiva y las relaciones en general.



Tendencia: Vuelta de página, empezar de cero.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Sabrás conjugar las condiciones externas con la fortaleza interior que posees. Impulso constructivo en los proyectos que la Serpiente tenga en mente. La clave para salir adelante estará en que asumas nuevos compromisos y responsabilidades, confíes y te animes a hacerte ver. Al mediar la semana, comenzarás una etapa de concreciones y realización. Podrás dar un sentido comercial a ciertas aptitudes aún no desarrolladas, y descubrirás novedosos canales de expresión durante el proceso. En el amor, reconstruirás tu relación haciéndola más estable y fuerte. Los más solitarios notarán que el amor está muy cerca.



Tendencia: Autocontrol y armonía.