¿Qué te depara el horóscopo chino del 7 al 13 de abril?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fijate el año en que naciste y lee qué tiene para vos el animal del zodíaco chino esta semana.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Fertilidad en proyectos, prosperidad y posibilidad de materializar temas que venían imaginando. A través de nuevos contactos, se reactivan ideas de las cuales habías desconectado. Será conveniente estar atento a las presentaciones, invitaciones y reuniones laborales. Fluctuación y contradicción en las relaciones. Pasarás de un día de mucha sintonía a otro signado por la inestabilidad y la tensión. La capacidad de aceptar las diferencias definirá el clima en la pareja. Sin embargo, algunos asuntos llegarán a su culminación. Buena predisposición para recomenzar de cero y más renovado.



Tendencia: Excelente para cambiar hábitos negativos.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La energía presente permitirá hacer menos, pero resolver más. Más efectivo y detallista en aquellas áreas que necesitan ser atendidas, sabrás enfocarte y acceder a grandes logros. Los tiempos son propicios para ocuparse, dejar de lado lo que ya haya cumplido su ciclo y recibir lo nuevo con buena predisposición y actitud. Ser flexible, desarrollar la adaptabilidad y abrir el corazón, te brindará más espiritualidad y capacidad de conexión. En el terreno amoroso es momento de nuevas relaciones y experiencias intensas e inesperadas. Evita mezclar los asuntos de dinero con tu vida afectiva.



Tendencia: Fortalecer tu carácter y liberarte de viejas ataduras.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Continúa un período de gran actividad, aprendizaje y madurez. Superarás antiguas limitaciones y lograrás poner al día todo aquello que esté pendiente. Esto será importante ya que necesitarás orden y organización para poder crear y desarrollar tus ideas. El vuelo creativo en los negocios te permitirá ganar dinero con cierta facilidad. Período propicio para presentar solicitudes, firmar acuerdos, comprar y vender o cerrar tratos comerciales. La habilidad para incrementar los recursos alcanzará su punto máximo. Oportunidad de lucirte en ámbitos sociales exigentes y establecer provechosos contactos.



Tendencia: Posibilidad de iniciar un romance con alguien relacionado al trabajo.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Estarás dispuesto a arriesgar para lograr algo mejor. Conviene que pongas tus planes en acción, seguir adelante y creer en lo que has planificado. La influencia del momento favorece las nuevas iniciativas basadas en tus preferencias y en las experiencias enriquecedoras que has vivido hasta ahora. Necesitarás de una extrema organización para poder con todo, cuida tu vitalidad repartiendo tiempo y energía entre obligaciones y descanso, de este modo lograrás mantener el buen humor y las energías altas. La influencia del momento inducirá a recomponer el cuadro sentimental y te permitirá vivir el amor de manera más equilibrada.



Tendencia: No postergues cuestiones importantes.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Posibilidad de crecer y desarrollarte a través de grandes proyectos. Con un fuerte espíritu de empresa manifestarás mucho ingenio contando con la fuerza necesaria para afrontar las diferentes circunstancias que se presenten. Durante este período, el trabajo y el amor ocuparán los lugares más destacados de tu vida. Se abrirán nuevas posibilidades que te estimularán positivamente y te pondrán muy activo. Procura destinar tiempo suficiente al descanso y la distracción a fin de no estresarte. En lo afectivo, deberás fortalecer la confianza ya que de lo contrario, se debilitará tu relación.



Tendencia: Mantener la mente despejada reforzando los propios talentos y aptitudes.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Vivirás un tiempo pleno de cambios y renovación. Advertirás en tu entorno un aire positivo y lleno de novedades que podrán implicarte personalmente. Tu habilidad y sentido común te llevarán a trabajar persistentemente en tu profesión. El deseo de seguridad estará bien respaldado y no se te escapará ningún detalle a la hora de tomar decisiones importantes. Momento de grandes conquistas y profundo aprendizaje en el cual muchos asuntos se ordenarán para encontrar la estabilidad y seguridad que tu naturaleza necesita. Vivirás momentos intensos y armónicos con tu pareja o con un nuevo amor.



Tendencia: Asociaciones, trabajo en equipo.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Algo que te preocupa podría finalizar satisfactoriamente en este período. El desafío estará en no aferrarte al pasado y confiar plenamente en el porvenir. Las circunstancias te permitirán manifestar tu lado más positivo con energía, optimismo y una fuerte atracción. Búsqueda de nuevas oportunidades que no tardarán en aparecer; será importante estar atento para aprovecharlas y actuar en el momento oportuno. Esta etapa traerá gratas alegrías a tu vida. En el amor, sabrás encontrar la solución a problemas que desde hace tiempo son causa de inestabilidad en tu relación de pareja. Nuevas oportunidades para quien esté solo.



Tendencia: El amor está cerca.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La necesidad de reflexión te llevara a buscar momentos de soledad; una búsqueda interior que te hará plantear preguntas existenciales. Pensarás mejor el rumbo que tomó tu vida hasta el momento y es posible que tus prioridades cambien. Búsqueda espiritual, meditación y análisis en profundidad. Encontrarás nuevos caminos y es posible que debas dejar de lado algunos asuntos que ya cumplieron su ciclo y no resultan interesantes en esta nueva etapa. Se trata de un momento significativo en cuanto a tus actividades. Para lograr paz interior será necesario evitar malos entendidos y situaciones tensas con el entorno y la pareja.



Tendencia: Es posible que recibas un dinero extra o un regalo importante.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Semana positiva en cuanto al trabajo y la economía. Tendrás mucho a favor para progresar en encauzar tus actividades. Tal vez una buena noticia o la resolución de un tema laboral que te preocupa. Tu determinación y empeño permitirán saborear las recompensas de los esfuerzos realizados. En lo personal, será tiempo de sanación con vos mismo y tu entorno. Te conectarás con viejas heridas, pero no de manera doliente, sino de un modo de resolución y trabajo interno. Esto hará que te sientas más libre y creativo, ya que tu sistema nervioso puede estar sobrecargado. Excelente momento para enamorarse y vivir el amor a pleno.



Tendencia: Tiempo de tomar el mando, crear y prosperar.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La semana comenzará con mucha acción y desafíos en cuanto a lo laboral. Sentirás que las circunstancias en el trabajo te desafían más allá de tus límites. Tiempo para poner límites a situaciones agobiantes o en donde sientes sometimiento, así como alejarte de todo ambiente conflictivo. Compensar las horas de trabajo con buen descanso y actividades que te den armonía y placer será importante para no agotar las energías. Tu situación económica permanecerá bajo control, aunque en algunos casos puede haber algún apuro circunstancial. En el amor habrá sorpresas, circunstancias inesperadas y mucha pasión.



Tendencia: Deberás estar atento y no caer en enojos o irritabilidad.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Es momento de definir objetivos e iniciar actividades que nutran tu alma. Las circunstancias continúan amplificando y expandiendo tu naturaleza alegre, amable y social. Contarás con gran energía vital para hacer frente a las actividades y esta buena predisposición beneficiará los negocios. Las personas con quienes te relacionas adquieren mayor importancia y es posible que debas consensuar en algunos temas para llegar a un acuerdo. En el amor, sentirás la necesidad de establecer relaciones sólidas y comprometidas, pero donde se respeten las individualidades y los espacios propios.



Tendencia: Asuntos familiares demandarán tiempo y energía extra.