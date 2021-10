¿Cuáles son las predicciones del horóscopo chino hasta el lunes 1º de noviembre?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Comenzarás un período próspero y fecundo. Los amigos y la vida social será en general atractiva y brindará satisfacciones para la rata, se sucederán las reuniones y los contactos que podrían conducirte por nuevos rumbos. La economía se mantendrá estable. Estarás muy positivo y querrás darte algunos gustos. En el amor, podrás transformar cualquier situación negativa y restablecer o comenzar una relación en donde la comprensión y la armonía predominen por sobre las diferencias. El apoyo de tu pareja o bien el entusiasmo frente a un nuevo amor, será clave para conquistar lo que te propongas.



Tendencia: Gran magnetismo personal.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Gran energía para afrontar los asuntos cotidianos, sin embargo, deberás evitar exigirte por demás y controlar la tendencia a hacerte cargo de todo. En algunos temas deberás tener paciencia. Una actitud más introspectiva del Buey estimulará la capacidad de focalizar los objetivos. Tendrás facilidad para concentrarte y necesitarás tiempo para cumplir con tus obligaciones. Esta semana será particularmente positiva para todo lo relacionado con el trabajo y la economía familiar. Pero en el amor puede haber roces, incertidumbre o dudas con respecto a lo que deseas. No es momento de tomar decisiones definitivas.



Tendencia: Desarrollar tolerancia será la opción más sensata.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Las buenas energías que recibirás esta semana prometen mejoras en todo sentido, Tigre. La armonía inspirará planes exitosos. Sentirás un incremento de vitalidad que beneficiará al trabajo y los nuevos emprendimientos. El deseo de aprender y el uso de la mente para ir más allá de la realidad, te permitirá romper con viejos hábitos de pensamiento. Dejar de lado estructuras, ideas antiguas, para buscar un nuevo horizonte vital o espiritual será la consigna en este tiempo liberador. Recibirás muchas satisfacciones: una feliz combinación de circunstancias hará surgir situaciones imprevistas en la vida afectiva.



Tendencia: Sueños que se construyen con los pies en la tierra.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Tu visión se acentúa, al igual que tu poder interno; deberás seguir tus intuiciones ya que recibirás una guía y sabrás qué hacer en momentos de riesgo. Tu situación económica permanecerá bajo control, pero deberás prestar atención antes de invertir dinero en algún negocio dudoso y no arriesgar en cuestiones especulativas. Favorable para estudiantes, educadores, intelectuales o quienes realicen actividades relacionadas a la comunicación. Excelente momento para el amor. En las parejas establecidas se abrirá el diálogo. Momento ideal del Gato para ahondar en las relaciones o comenzar un nuevo romance.



Tendencia: Trabajar la constancia y mantener las rutinas diarias.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Más firme y realista comenzarás un camino de estabilidad y realización en el ámbito profesional y en las actividades que realices, Dragón. Tus ganancias pueden aumentar pero deberás ser cauto y no gastar más de lo programado. Posibilidad de dar luz a un nuevo emprendimiento a largo plazo. Tus proyectos pueden llevar tiempo, pero una vez fijados avanzarán firmemente. Una buena predisposición a los cambios positivos, te hará sentir mucho mejor. Las relaciones irán bien siempre y cuando compartan gustos e intereses. Deberás evitar la pérdida de tiempo en asuntos sin importancia o en discusiones estériles.



Tendencia: Noticias que llegan desde lejos.