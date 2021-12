¿Cómo son las personas de Capricornio? Conocé al signo más racional del zodíaco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este signo tiene real y verdadero compromiso con la vida para llegar a lo máximo sin que nadie se de cuenta. Están en todas partes y su “bajo astral”, a veces los hace parecer negativos.



Los propios capricornianos saben y asumen (que es una de sus máximas virtudes) que todo “les cuesta” mucho y la vida misma les hace pasar por situaciones muy duras en la infancia, adolescencia o en la vejez.

En estos últimos años, son los únicos que han sabido “guardar” energía y voluntad suficiente para sobrellevar este momento tan difícil que todos los otros signos vivimos, gracias a su tenacidad, racionalidad (un poco exagerada, pero así es su naturaleza) y su firmeza



Si compartís tu vida con alguien de Capricornio sabrás de sobra que si te dice “voy”, “lo hago”, “te llamo”, “te espero”, ni no deberás dudar o ponerte nervioso, porque cumplirán con su palabra. Si un capricorniano no lo puede asumir algo, te lo dirá o insinuará inmediatamente.

Cuando Capricornio dice “te amo”, es de la verdad porque les cuesta muchísimo demostrar amor y no se arriesgan a nada si no están en tierra firme. La vida los ha golpeado mucho y no quieren recibir más golpes.

Mujeres y hombres de este signo necesitan estabilidad para vivir, tanto que difícilmente puedan hacer un giro de 180 grados, aún cuando lo necesiten. Quizás duden, piensen demasiado, dejen pasar el tiempo y finalmente lo realicen. Cuando un capricorniano da un golpe de timón o un cambio radical, se expone a que “el resto” de los signos lo juzguen y le hablen de él. Al ser tan “bajo perfil”, dejará al resto del zodíaco atónito.

Un capricorniano descarta un “rumor” o “comentario” y, cuando dice algo, antes lo pensó y analizó tanto que es muy difícil que se equivoque. Si algo no les interesa, pueden pasar su vida escuchando rumores, incluso sobre sí mismo, sin que se les mueva un pelo. No son de fierro, pero demuestran su cariño, su necesidad de dar y recibir amor sólo con personas de su confianza, no se abren con todo el mundo.

No son nada gastadores, son cuidadosos con el dinero. Su defecto es que al ser tan cuidadosos, pueden ser tacaños o machetes. Siempre los tildo de "cuidadosos" y eso, al menos en este momento tan difícil que estamos viviendo, ¡les sirvió de mucho!

Son realistas, seguros de sí mismos y con una voluntad y coraje únicos, que no tiene ningún otro signo. Esto los determina a ser fuertes, valientes, emprendedores, incansables en las buenas y en las malas también.

La mejor etapa de su vida empieza a partir de los 42 años aproximadamente. Si están por esa edad, disfruten porque éste es el momento. Si son menores, saben esperar; y si son mayores ¡a seguir luchando!

Soy de Sagitario y me cuesta que me entiendan las personas de Capricornio, sin embargo, últimamente he podido aprender muchísimo de ustedes ya que su Tierra asfixia al fuego de Sagitario y logran que realmente los quiera, los valore y los entienda.

Capricornios no bajen los brazos nunca, demuestren todo lo que se puede lograr en esta vida, con hechos y no palabras (hablar puede costarles). Suerte y empuje para ustedes, los incansables capricornianos, los más racionales de todo el zodíaco.



Si se sienten tristes, los nacidos en Capricornio deberán buscar un cangrejo que los conmueva, un toro que les dé fuerza o un virginiano que les haga ver la realidad. ¡Arriba Capricornio!

​