¿Cómo son los nacidos en Géminis? Conocé al signo que puede estar en todas partes

Este es un signo que tengo que reconocer que me da un poco de trabajo interpretarlo. Es mi opuesto (soy de Sagitario) así que es muy común que pensemos, actuemos y vivamos en forma diferente.

Es un signo dual, que puede hacer varias cosas a la misma vez. El geminiano puede estar mirando la tele, escuchando música, observando lo que está hablando tu hijo por teléfono y cocinar. Son como pulpos que siempre se las revuelven para estar en todo y nunca dejan de contestar cualquier tipo de pregunta. Siempre te dirán algo.

Son sumamente rápidos, inteligentes y hábiles en sus contestaciones; es como si tuvieran una maquinita en la cabeza que no les deja de funcionar nunca. Justamente por esta condición, muchas veces se les tacha de superficiales pero es tanto lo que tienen en su mente que no pueden profundizar todo a la vez.

De niños son sumamente inquietos y charlatanes; a los maestros y profesores los vuelven locos con sus preguntas constantes que muchas veces son su habilidad para dejarlos contentos y que noten que estaban escuchando.

Según como tengan aspectado a Mercurio en su carta natal pueden ser muy vivaces o un poco tímidos, pero en realidad esta última se da muy poco. Gesticulan, hablan con las manos, con la cabeza, con los ojos, siempre están en continuo movimiento. Les encantan los programas de televisión que son de preguntas y respuestas, compiten con la tele pero jamás participarían y si lo hacen es porque alguien los incita.

Cuando en la familia hay alguien enfermo no pretendas que este signo permanezca sentado cuidándolo: es tan grande su nerviosismo que te solucionarán muchísimas cosas pero no les pidas que se queden quietos.

Siempre deben estar en el área comercial ya que son vendedores en potencia. Su gran habilidad verbal hace que siempre encuentren una solución a cualquier tipo de problema que se deba resolver. Ni ellos mismos saben el por qué de sus rápidas contestaciones, están tan acostumbrados a decir siempre algo que les nace y dejan al cliente en óptimas condiciones para volver a consultarlo.

Convivir con un geminiano hará que cambies de opinión continuamente y no seas tú el que deba hacerlo, es él el que lo vive haciendo sin que te des cuenta.

Te asombrarás al ver que cuando un geminiano necesita ayuda o una opinión de alguien siempre recurrirá a un tercero. Posiblemente esta actitud te dará mucha rabia pero debés tomarla sin más, ya que así son ellos. Su cabeza sigue pensando en ese problema aunque no te diga nada y cuando alguien que no sea de tu entorno se lo confirme posiblemente tome la resolución.

Géminis no es el signo más fiel del mundo, pero tampoco el más infiel. Les gusta el coqueteo, pero con Libra y Acuario logran llevarse bien de por vida.



Les encantan los viajes cortos. Les podés encomendar ir al banco, a comprar leche, a pagar una cuota y subir y bajar de los ómnibus, no los cansa para nada. Son solidarios, inteligentes, hábiles y capaces de hacer feliz a mucha gente solamente con gestos y palabras, no necesitan actuar. No pueden ni saben mentir; cuando intenten hacerlo te darás cuenta inmediatamente.



Este artículo se lo dedico a mi madre que cumple el 24 de mayo; la quiero montones aunque pensemos de diferente manera la mayoría de las veces: somos opuestos y eso no hay cómo cambiarlo.



¡Arriba Géminis y su elocuencia!