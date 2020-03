¿Cuáles son los cinco signos más problemáticos del zodiaco?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada signo se caracteriza por tener comportamientos y actitudes diferentes. Unos son más pasivos y otros más inquietos. En esta nota, conoce cuáles son los signos más problemáticos y cómo reaccionan en los momentos complicados.

Las personas problemáticas se caracterizan por ser de mente cerrada, no aceptan las decisiones de otros, están en constante competitividad y rechazan responsabilidades. Además, siempre quieren que sus opiniones influyan en los demás y si no es como ellos quieren no podrán estar tranquilos. Conoce cuáles son para que así evites cualquier discusión y tengas mucho cuidado.

Géminis: cuando recién los conoces son personas alegres y risueñas, pero si los haces enojar se pueden convertir en todo lo contrario. Cuando están molestos dicen cosas hirientes. La mejor decisión es alejarse cuando estén enfadados.

Escorpio: puede que a simple vista no sean problemáticos, pero a la menor provocación hacen hasta lo imposible por ganar en la discusión. En ese momento nadie se podrá interponer para que logre lo que desee.

Libra: otro de los signos más problemáticos. Si le dices algo que no les gusta es más que suficiente para que su actitud cambie por completo. No solo se molestan con las personas con las que discutieron, sino también con los que no tienen nada que ver.

Capricornio: no pueden estar tranquilos en ningún momento. Les gusta meterse en líos y si hay alguien que no le agrada, siempre le recordará de todos los modos posibles que no deben meterse con él.

Acuario: si le agradas te bajará hasta las estrellas, pero si llegas a tener una discusión con él se volverá una persona hostil. Es mejor llevar las cosas en paz.