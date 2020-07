¿Cómo son los amigos según su signo zodiacal?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Según el signo del zodiaco los amigos serán de una manera u otra. A continuación de contamos cómo son en función de los astros.

Signos de aire

Amigo de Géminis

Este es el verdadero “compinche” del zodíaco. Es muy difícil tenerlo en el momento que lo necesitás, aunque te llama y visita siempre. No esperes que se siente y te escuche cuando lo precisás. Es juguetón y nervioso y siempre te brinda diferentes “posibilidades” de salir y divertirte. Cuando pase el tiempo, te dará un “largo rato” para escucharte y cuando empiece a hablar y a darte su opinión no parará un minuto. Este amigo es disperso y te hablará de montones de situaciones diferentes -que ni ha vivido- pero hará que te sientas cómodo, alegre y te dará muchísima buena energía. No lo pierdas nunca ya que su confianza en ti es ilimitada.



Amigo de Libra

Tierno, dulce e inseparable. Estará contigo siempre y obtendrás su apoyo en cualquier momento, sea al mediodía, de tarde o de madrugada. Es incondicional y es uno de los pocos signos que requieren de la amistad y la valoran como nadie. Probablemente no logres verlo tan seguido como quisieras, pero jamás te dejará solo, buscará siempre la forma de estar o llamarte y darte esa palmada cálida en tu espalda que tanto necesitas en ese momento. Son sumamente generosos y saben escucharte,pero si realmente “sienten” que estás equivocado en tus actitudes te lo discutirán y te lo harán ver miles de veces, incluso “hasta que las velas ardan”. Un consejo: nunca pierdas la amistad de una balanza.



Amigo de Acuario

Este personaje es el que tiene más claro el concepto de la amistad. Sus comentarios “son locos” pero te dicen la verdad de forma tan poco racional que quedarás “de boca abierta” cuando en su charla te salga con “un domingo siete”. Es sumamente divertido y lograras salir del pozo continuamente aunque luego de la conversación quedes más asombrado aun de lo que hiciste o puedas lograr hacer. Saben ser amigos, valoran la amistad y logran que los escuches aunque tu sientas que con ellos estás en el aire. Posiblemente no lo tengas en el momento en que más lo necesitás porque son tan independientes que no les gusta sentirse “atados” por nadie, pero esperá y cuando “aparezca” sentirás que no sucedó nada y todo fue un aprendizaje.

Signos de agua

Amigo de Cáncer

Debés recurrir a él cuando quieras que te suceda algo totalmente fuera de lo normal. Ellos son imprevisibles, creativos, originales y cuando no se trate de problemas familiares (a los que les prestará mucha atención) serán una verdadera chispa para tu vida. Cáncer logrará sorprenderte con sus salidas, mentiras piadosas y sus drásticos comentarios. Es preferible crear un lugar tranquilo (si es de noche mejor porque se inspiran más) y en ese entorno conocerás la verdadera originalidad del cangrejo. Sus comentarios te harán reír y llorar a la vez y te sentirás tan cómodo con su charla que jamás la olvidarás. Siempre tendrás con Cáncer una anécdota para el corazón.



Amigo de Escorpio

Son amigos duros, fuertes e incondicionales. Puede que sus palabras de aliento no sean las más dulces y hasta te puede hacer llorar de vez en cuando, pero su energía y voluntad para sacarte adelante del problema es sumamente valiosa y podés contar con ellas a cualquier hora. Saben escuchar y saben valorarte. Cuando los escuches sentirás que pueden llegar a ser un poco “rebuscados” en sus apreciaciones, pero también sentirás que te hablaran desde el alma y su corazón. Luego de clavarte su afilado aguijón posiblemente despotricando sobre alguna actitud tuya que sienta que no deberías haber hecho, ellos te darán calma y te recordarán lo mucho que te quieren y te valoran y ahí recobrarás la autoestima que te hace falta.



Amigo de Piscis

Llorará contigo y demostrará todos sus sentimientos desde el fondo de su alma y corazón. Se pondrá en tu lugar inmediatamente y jamás te dirá lo que tenés que hacer, sino que sugerirá sin duras acusaciones o comentarios dolorosos. Este amigo es realmente intuitivo y todo lo que te augura de una forma “indirecta” te ha de suceder. ¡No le gusta verte sufrir y te acompañará largos días y noches -posiblemente hablando poco- pero realmente su contención será de gran ayuda. ¡Siempre podés “contar” con él y muchísimo más si estás en un período depresivo, ya que nunca perderás su carisma, constancia y paciencia. Es tu amigo “más sensible”, “más llorón” y más cariñoso.

Signos de fuego

Amigo de Aries

Este amigo franco, “bruto”, sincero y mandón te dirá siempre la verdad. No esperes palabras tiernas o una mirada dulce cuando te suceda algo importante que merezca un fuerte “sacudón”. Ellos posiblemente hasta te “obligarán” a hacer que tomes una actitud real, fuerte y convincente. El amigo de Aries tiene mucha fuerza, muchísima autoestima y jamás te mentirá. Posiblemente hasta te acompañe a enfrentar alguna situación difícil (y participe del asunto y todo). A su lado te sentirás seguro, fuerte y lo que es mejor: te irá muy bien. Contá con su franqueza, su lealtad y tratá que grite poco ya que muchas veces se “acelerán” y son capaces de “actuar” ante alguna situación inesperadamente.



Amigo de Leo

Es muy fuerte, duro, ideal para tenerlo al lado cuando estás mal y deprimido. No se achican ante ningún problema y para todo encuentran una solución. Muchas veces logran darte ese “sacudón” de pies a cabeza que tanto necesitás y tanto te duele también. Pueden darte soluciones demasiado “drásticas” que conviene las medites antes de ponerlas en acción. La lealtad de un león es franca, con ego con autoestima. Cuando un amigo de Leo se va, es muy difícil de reemplazar. Ellos te y “se” quieren muchísimo y quieren darte lo mejor para tu vida. Te darán energía, autoestima y coraje que te hace falta para que puedas sentirte bien contigo misma.



Amigo de Sagitario

Es el más positivo de todos los amigos que puedas tener. Dificilmente te dirá algo negativo de una situación, ellos siempre ven el lado positivo. Llevan consigo esa carga de justicia e igualdad y si notan que hay algo injusto en lo que te sucedió te lo harán notar y ver enseguida, dándote los mejores elementos para que puedas notar que tu vales, Son francos, sinceros y espontáneos y te dirán lo primero que piensan en ese momento, aunque suelten una bomba te seguirán mirando con su cara alegre y feliz como si no te hubieran dicho nada doloroso. Podrás sentir un crack afectivo de los más positivos que puedas sentir y terminaras riéndote con él como si realmente no te hubiera pasado nada.

Signos de tierra

Amigo de Tauro

Si conseguiste la “lealtad” de un toro realmente no lo perderás nunca. Los nacidos bajo este signo saben escuchar, son pacientes, sobreprotectores al máximo y justifican cualquier actitud tuya, por mala que sea. Siempre están tranquilos, no te gritan, pueden escuchar por horas todos tus problemas y luego –café o té mediante- te dirán pausadamente lo que debes hacer. La “necedad” del toro no existe en caso de una amistad real y prolongada, ellos no se cierran en sus propias opiniones, sino que “se abren” y comparten tus angustias y necesidades de una forma tranquila. Estos amigos te darán mucha paz. Contá con su calma, lealtad, sobreprotección y “haceles caso” ya que te quieren mucho y piensan bastante antes de darte su opinión.



Amigo de Virgo

Es uno de los mejores amigos para darte un buen consejo y te ubique “en tierra firme”, con una seguridad y confianza en ti mismo única, algo que solo los nacidos en Virgo saben darte. El virginiano no se deja llevar por sus sentimientos, sino por la lógica y la razón. Todo lo que te diga será claro, concreto, muchas veces hará comentarios “duros” que serán muy difíciles de asumir , pero confiá en que tu amigo virginiano es realista y nunca te dirá nada que no tenga lógica ni razón. Este amigo “vale” muchísimo y sabe ver los pro y los contra de cualquier situación, ya que analiza todo continuamente. Con este amigo “contás” de por vida, aunque no lo veas, aunque no te llame seguido. Siempre conseguirás su apoyo y él te acompañará de la manera más racional posible.



Amigo de Capricornio

Es serio y fiel a sus valores. Con un capricornio lograrás sentirte “en tierra firme” con sus comentarios realistas. Esconden una gran sensibilidad y posiblemente no te demuestren mucho sentimiento en sus apreciaciones. Capricornio ve lo que es y no se deja abatir por sus sentimientos mientras te están direccionando, aunque por dentro “se remuerdan”. No pierden nunca su seguridad y firmeza en su larga conversación y posiblemente primero te escuchen y no digan nada hasta que logren “racionalizar” en su mente todo lo que realmente te sirva para tu vida de ahora en delante. Este amigo es de invalorable ayuda cuando “estás volando” en situaciones constantes y reiterativas que no logras poner fin, acude a él que siempre está.