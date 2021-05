En la semana del 12 al 18 de mayo, ¿qué te depara el horóscopo chino?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Este período estará repleto de reclamos en el campo profesional, por eso, precisarás organizarte para no perder el rumbo de tus objetivos. Podrás percibir dónde están las oportunidades gracias a una capacidad especial de capitalizar la experiencia y analizar con criterio las situaciones. Pero deberás prestar atención a todo lo que dices ya que las palabras podrán ser decisivas en el trabajo. En ocasiones, necesitarás apartarte y encontrar paz y armonía para evitar el mal humor. Excelente momento para el amor, ideal para consolidar vínculos y uniones, así como para reparar errores del pasado y mejorar la convivencia.



Tendencia: Aceptar las propias virtudes y dejar de lado los temores.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Semana positiva para la creatividad aplicada el trabajo. Se favorecen las cuestiones laborales y sentirás bienestar. Te sentirás más cómodo realizando tus actividades y contarás con energías a favor que apoyarán tus decisiones. Ciertas cuestiones dependerán en parte de otras personas, buena oportunidad para desarrollar paciencia, tolerancia y lograr soltar un poco el control de todo. Será necesario no cargar con cuestiones ajenas que pesan. Es tiempo de crecer en ese sentido, abrirse y confiar en los demás. Buenas novedades con respecto a los niños, la educación y toda actividad artística.



Tendencia: Replanteos y sentimientos encontrados en el amor.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Avanzarás con buena predisposición por nuevos caminos. Alentadoras noticias sobre pagos demorados o cobros pendientes traerán alegría a estos días. Sabrás administrar el dinero y tendrás lucidez para invertirlo acertadamente, realizar gastos personales, domésticos y compras. Desarrollarás tu aguda inteligencia e imaginación por lo que te desenvolverás bien en las artes, la moda y la decoración. Buen momento para firmas de contratos, documentos y progresar en el comercio. En el amor, compartirás conversaciones abiertas y sinceras que te pondrán en contacto con tus emociones y sentimientos más profundos.



Tendencia: Conexión con la espiritualidad.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Se vienen tiempos de prosperidad con perspectivas muy alentadoras. Esta etapa puede ser positiva para el pensamiento creativo así como para las cualidades intuitivas y el desarrollo de tus potencialidades. Comenzarás un ciclo de oportunidades, progreso y expansión. Buena ocasión para plantar la semilla de aquello que desees concretar en el futuro. Preparar el terreno, cerrar lo que esté pendiente, y conectar con tus más elevados objetivos para iniciar el camino hacia su realización. Las energías apoyarán los planes en pareja, te permitirán aclarar los puntos conflictivos o bien dejar atrás el pasado y recomenzar de cero.



Tendencia: El arte y la creatividad ejercerán una especial fascinación.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana estarás enfocado en el terreno laboral, sabrás manejarte de manera organizada, cerrar interesantes acuerdos y tomar importantes decisiones para proteger tu economía. Actuar con cautela será esencial para mantener en pie tus proyectos. Será posible cambiar una mala tendencia económica, recibir buenas noticias o generar mayores ganancias con ingenio y determinación. Manifestarás un estado de ánimo positivo en las relaciones, con predisposición a comprometerte sin perder tus espacios. Pero atención con las cuestiones familiares que podrían ser causa de conflicto, disgusto o malentendidos.



Tendencia: Pensarlo dos veces antes de hablar.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Recargarás tus energías y te prepararás para ir en post de aquello que más deseas. Tu sexto sentido te llevará por caminos nuevos y provechosos. Te sentirás con ganas de arriesgar, de dar el primer paso, aun no teniendo todas las variables bajo control. Una etapa de aprendizaje y nuevas opciones en donde ser flexible será esencial, ya que muchas estructuras y paradigmas caerán por su propio peso. Atenderás el cuidado de tu cuerpo y será ideal para comenzar tratamientos, dietas o cualquier actividad física. En este período te abocarás a embellecer tu persona por dentro y por fuera y mejorará tu vida sentimental.



Tendencia: Un nuevo enfoque redimensionará tu vida por completo.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Fase productiva en donde podrás contar con buena suerte en todos los campos. Fluirán naturalmente las buenas condiciones. Evalúa la importancia real de cada proyecto y pronto comenzarás a cosechar éxitos. Tendrás una nueva comprensión ante tu situación actual que te permitirá efectuar los cambios necesarios para mejorar tu vida. Es tiempo de romper con viejos patrones de repetición, será una experiencia liberadora que dará un nuevo impulso a todos tus asuntos.Una refrescante renovación que te hará sentir bien plantado y seguro de tus acciones. Manifestarás optimismo y buena predisposición a la hora de relacionarte.



Tendencia: Oportuno cambio de imagen que te hará sentir renovado.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

El plano laboral se verá favorecido. Notarás que los caminos se facilitan y podrás llevar a cabo nuevos emprendimientos. Será una etapa de grandes desafíos en donde deberás aferrarte a tus objetivos, ocuparte de la salud y acudir a los amigos y personas de confianza cuando necesites ayuda o consejo. Te sentirás movilizado y utilizarás esta energía para expandir y explorar nuevos campos de acción. La inteligencia y lucidez aplicadas a los asuntos comerciales o laborales mejorará el bienestar general de la familia. Estarás más abierto al amor y es posible que un nuevo romance te ayude a olvidar ingratas experiencias pasadas.



Tendencia: Tiempo de cosechar.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Comenzarás la semana particularmente vulnerable a cualquier influencia externa y tendrás la necesidad de trabajar en un ambiente tranquilo y armonioso. En positivo, estas energías te harán especialmente sensible y muy perceptivo, contando con la habilidad para detectar o desenmascarar falsas pretensiones así como detectar dónde están las oportunidades y no dejarlas escapar. El deseo de vivir un intenso romance será tan fuerte que te dedicarás a la conquista, sin miedo a ser feliz. Si estás en pareja, reflexiona sobre tu relación y no dudes en expresar lo que sientes. Evita quejarte y cerrarte cuando haya problemas.



Tendencia: Si te rodeas de gente positiva, tu energía se potenciará.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Recuperarás tiempo perdido y contarás con entusiasmo y gran empuje constructivo. Surgirán nuevas oportunidades en cuanto al trabajo. Deberás seguir tus intuiciones así como aceptar la ayuda que puedan brindarte otras personas. Será también un magnífico momento para dedicarte a los cambios dentro del hogar, poner al día cuestiones postergadas o realizar refacciones en la vivienda. Tu pareja te seguirá en tus decisiones. El binomio salud-trabajo habrá que cuidarlo especialmente, evitar el sedentarismo y ponerte en movimiento. Un período marcado por el dinamismo, el disfrute y la acción positiva.



Tendencia: Los conflictos se desvanecen ante una actitud pacífica.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Comenzarás un período de gran vitalidad con la fuerza y la convicción necesarias para llevar adelante cualquier empresa que te propongas. La influencia que recibirás en estos días apoya los nuevos proyectos y estimula la vida social. Sentirás la necesidad de expresarte, compartir e interactuar y será excelente para los estudiantes del signo. Afortunadamente, podrás dejar atrás ciertos asuntos negativos del pasado y proyectarte con fuerza hacia el futuro. Las parejas pasarán por una etapa de armonía, reconciliaciones y buena sintonía. Los solitarios del signo tendrán atractivas oportunidades de iniciar nuevos romances.



Tendencia: Las decisiones compartidas obtendrán grandes logros