¿Cuál es la raza de perro ideal para ti en función de tu signo zodiacal?

Cuando adoptamos un perro no podemos dejar de lado factores importantes como el espacio que requerirá nuestra mascota, su personalidad o los cuidados que demandará.

Si vas a elegir una raza en particular, tu signo del zodiaco puede ayudarte a conseguir un compañero que sea adecuado a tu carácter y personalidad.

Aries

Las personas de Aries son muy independientes, energéticas y activas, les gusta mucho estar al aire libre. La raza ideal sería el Jack Russell Terrier o el Schnauzer, ambos excelentes perros guardianes que tienen un buen temperamento y mucha energía.



Tauro

Los nacidos en Tauro son dependientes y trabajadores, aunque en ocasiones tienden a ser un poco flojos para realizar tareas que no le resulten atractivas. Las razas recomendadas son el San Bernardo o el Terrier Escocés, ambos son muy amables, estables y tranquilos.



Géminis

Los geminianos tienen un carácter divertido, son sociables y activos. Las razas ideales para este signo son el Golden Retriever o el Labrador, ambos son muy curiosos, juguetones y se comportan bien con cualquier tipo de persona.



Cáncer

Son sensibles y leales por naturaleza. Al contar con muchas emociones se dejan llevar por sus relaciones, ya sean familiares o amorosas. Necesitan un compañero que comparta su personalidad, el Pomerania y el Chihuahua son dos razas que demuestran su amor, lealtad y cariño, aunque esto no significa que no sean malhumorados.



Leo

Las personas de este signo son fuertes, líderes natos y de gran temperamento, por eso necesitan a un perro que tenga la misma personalidad. Los Rottweiler y el Pastor Alemán son razas dominantes que transmiten seguridad y protección, además necesitan estar en constante movimiento al igual que los leoninos.



Virgo

Los Virgos son personas tranquilas, inteligentes, curiosas y detallistas, por lo tanto necesitan un compañero que se perspicaz, pero no dependiente. Los Beagles y el San Huberto cumplen con ese requisito, ambas razas son tranquilas y amigables.



Libra

Los nacidos bajo el signo de Libra generalmente son buenos para comunicarse, pacifistas por naturaleza y con una personalidad atractiva. Las razas Whippet y el Setter inglés e irlandés, son ideales porque son amigables y juguetones.



Escorpio

Son personas con carácter fuerte, apasionados y una personalidad controladora. La raza ideal son los Pirineos, son tranquilos y calmados siempre y cuando no se les provoque.



Sagitario

Los sagitarianos son tranquilos, curiosos, muy activos por lo que necesitan una raza que se complemente con ellos. Los Galgos o los Border Collie son excelentes debido que son juguetones, liberales e independientes por naturaleza.



Capricornio

Es un signo inteligente, estable, de personas maduras y muy trabajadoras. Se llevaría bien con los Boxer porque son determinados y necesitan ser entrenados por alguien con poder y sentido del humor. Otra raza compatible son los Dálmatas, muy leales, protectores y juguetones.



Acuario

Los acuarianos son personas excéntricas, inquietas, rebeldes, liberales y pueden mostrarse como fríos para los que no lo conocen. La mejor raza para ellos son los Alaskan Malamutes que son amigables, inquietos y tímidos con desconocidos. Otro perro ideal es el Crestado Rodesiano, una raza de canes sensibles e inteligentes, pero con personalidad fuerte por lo que es difícil de adiestrar, casi igual a los de este signo.



Piscis

Son sensibles, alegres, soñadores y divertidos, por eso necesitan perros que sean iguales a ellos. Los Pugs y los Papillon son ideales para los piscianos ya que son compañeros juguetones, posesivos y aniñados.