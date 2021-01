Cuál es la principal virtud de cada signo, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Conocer nuestras virtudes y las de quienes nos rodean es posible a través de los astros. Buscá tu signo y descubrí qué es lo que te define.

Aries

A este signo, muchas veces su virtud le juega en contra porque su capacidad de ser transparente ante cualquier situación de la vida, los hace ser poco falsos, poco mentirosos y sumamente espontáneos. No pueden ocultar su energía, sus contestaciones son tan directas que duelen mucho pero no se olvidaron de decirte nada. Muchas personas no los entienden ya que la forma de decir las cosas no es la mejor, pero para alguien que quiere realmente escuchar la verdad, no hay como un ariano.

Tauro

Los toros tienen a favor su inagotable paciencia: para estudiar, trabajar, hacer trabajos muy pesados y lentos, para escuchar a cualquiera en cualquier momento. Todo lo que hacen les demanda tiempo y ellos hacen de eso una palabra tan fácil que no se preocupan si es mucho o poco. Si tenés algo para hacer que te lleve mucho tiempo y no crees que puedas lograr terminarlo, recordá que solo un toro lo puede hacer.

Géminis

Son los eternos niños, los compinches, los que nunca se cansan, los que te acompañan a todos lados, los que jamás dejan de darte un comentario sobre lo que estas haciendo. Muchas veces este signo suena como muy superficial frente a diferentes situaciones, pero es que ellos captan lo más fácil y tratan de darte una solución. No se ahogan jamás en un vaso de agua, siempre con su buena disposición (muchas veces aniñada) te dicen qué hacer. Si querés estar acompañado, no dejes de estar con un geminiano.

Cáncer

Este signo es muy cambiante de humor. A la hora de tomar decisiones va para adelante y para atrás continuamente, prefiere muchas veces el pasado al futuro. Pero su amor por la familia es tan grande, que tener un cangrejo en casa es algo que vale montones. Esté donde esté la familia, el siempre la va a tratar de reunir pero difícilmente no lo logre. Cuando hay disputas familiares siempre hay que acudir a un cangrejo porque de un modo u otro algo va a resolver; no todo, pero quizás lo pueda manejar mejor que tu.

Leo

Es el signo de las personas que tienen más entereza en sí mismos. Es muy difícil complicarle la vida a un león, ellos mismos buscan la manera de solucionar el tema y salir airosos del mismo. No les gusta estar en boca de nadie y mucho menos que se enteren que él no pudo con el tema. Se quieren un montón y esa misma energía les brinda mucho poder. Si algún día debés definir algo por ti mismo, no dudes en confiar en un león.

Virgo

No cabe duda que son las personas más hábiles para decirte lo justo, en el momento justo. La virtud de este signo es su clara lógica al hablar. Piensan mucho antes de darte una opinión pero con muy pocas palabras te sacan del problema y parecería que tu cabeza hiciera un click que aun estás por entender por que no te diste cuenta tu mismo. Si se encuentran en una encrucijada, busquen a virgo ya que jamás se equivocan con sus apreciaciones y seguro te saca del apuro.



Libra

Este signo duda mucho antes de tomar una decisión. Consulta a mucha gente y aunque quizás esté desesperado por saber qué va a hacer jamás te tratará mal. La virtud de este signo son sus buenos modales. No le gustan los gritos y si ve venir una discusión en puerta, se levanta y se va. Difícilmente cierren puertas, su manera de reaccionar es retirándose. Si quieren entablar una charla con alguien de libra, recordá que siempre te va a tratar bien.

Escorpio

Se ha tildado de varias maneras a este signo y muchas de ellas no son amables. Es difícil entenderlos porque siempre buscan el rebusque, el misterio, y eso a algunas personas las puede sacar de quicio. No hay que olvidar que su pasión por lo que le gusta es imbatible, todo lo hacen con fuerza, desde el corazón, nada de a medias tintas, todo lo termina. Por eso, si querés ponerle valor a algo no hay mejor forma que lo haga un escorpiano, jamás te va a minimizar nada, todo es apasionado.



Sagitario

Lo mejor que tienen los sagitarianos, aunque muchas veces les juegue en contra, es su natural optimismo. Aunque se sientan mal, saquen una mala nota, se depriman con un cuento o no tengan un destino seguro, siempre sacarán lo mejor. No se atan a problemas sin solución, ellos simplemente los saltean y dejan que la vida les diga qué hacer. Si algún día estás deprimido y no tenés una rápida solución, buscá un sagitariano que seguro te distraerás y te reirás un poco de ti mismo.

Capricornio

En este signo no cabe duda que su tenacidad es lo más destacado. Cualquier obstáculo que se le presente y aunque le lleve años saltearlo lo hará. Todo es con mucho esfuerzo y lo saben desde chicos; nada les es fácil en esta vida por eso no bajan nunca los brazos. Se cansan, pero tienen una fuerza que ningún otro signo tiene y jamás te dicen no puedo. Si algún día te sentís vencido, sin fuerzas y con ganas de largar todo, no dudes en llamar a este signo porque algo hará para sigas adelante.



Acuario

Este es signo del amigo real. Solo ellos saben lo que es la amistad y no se permiten de ninguna manera perder a un amigo. Su natural y ansiada independencia hace que quizás muchas veces te acompañe por celular o por mail, pero jamás te abandona y menos sabiendo que estás mal. Si querés saber lo que es tener un verdadero amigo, no dudes en conocer a alguien de Acuario. Realmente, te cambiará la vida.

Piscis

Este signo tan sensible es a quien tenés que acudir siempre, en las buenas y en las malas, porque son quienes te escucharán mejor. Son incapaces de direccionarte en qué hacer o no hacer, pero jamás tendrás la sensación de que no te están escuchando. Todo lo contrario: se sientan, te miran y te escuchan, no cabe duda. En cualquier momento de la vida, si tenés necesidad de hablar con alguien, no dudes en llamar a este signo, ellos saben estar cuando deben estar.