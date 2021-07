Del 7 al 13 de julio, ¿qué te espera según el horóscopo chino?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rata. (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Un impulso positivo te dará originalidad y lucidez mental. La rata podrá tomar importantes decisiones, y aprovecharás el momento para expandir tus relaciones sociales y comerciales. Pero deberás prever algunas demoras, controla la ansiedad cuando las situaciones se escapen de tu dominio. Confía, en pocos días todo lo que esté trabado, comenzará a avanzar con mejores perspectivas. Presta atención y no te apresures sin contar con buen asesoramiento cuando tengas que firmar documentos o contratos. En la pareja, podrás restablecer o comenzar una nueva relación en donde la comprensión mutua domine el deseo más profundo.



Tendencia: Reacomodar horarios y costumbres cotidianas.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Práctico y emprendedor como buen búfalo, procurarás acrecentar tus ingresos y podrás obtener recursos que te den tranquilidad. Emplearás mucha energía en aumentar tu sueldo, alcanzarás estabilidad y podrás realizar ventajosos tratos. Podrás sentirte renovado, algunas barreras que aún persistían, quedarán levantadas por completo. Pero deberás estar atento a la hora de comprometerte con demasiadas obligaciones, ya que habrá tendencia al cansancio mental y estrés. Será conveniente repartir bien el tiempo entre trabajo y descanso. Revisarás tus vínculos y establecerás nuevas posturas en cuanto a la pareja y el amor.



Tendencia: Renacer como el Ave Fénix.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El tigre trae buena energía para generar cosas positivas, aunque también indica mayores responsabilidades. Los resultados no serán fruto de la buena suerte, sino de la voluntad y dedicación que pongas en la tarea. Éxito en trabajos educacionales, publicaciones y en la comunicación en general. Se agita la vida social pero también necesitarás momentos de soledad, aislarte para organizar los pensamientos y establecer prioridades. Será entonces cuando encuentres inspiración y te conectes con el gran caudal creativo que posees. Luego de un período de movimiento e imprevistos, llega la calma en las relaciones.



Tendencia: Conocerás nuevas personas con quienes compartir intereses afines.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Encontrarás numerosos logros y conquistas en cada área de vida. La energía del momento del gato predispone a la apertura de caminos y nuevas oportunidades que sabrás aprovechar acompañando intuición con sentido común. Signo con valores y códigos, muchas veces experimentas decepciones. Esta etapa impulsa a ser más astuto; a repensar la imagen pública y moldearla en función de tus aspiraciones. Construir esa imagen que proyectas en los demás, te permitirá pisar firme y sentirte valorado. En el amor, evitarás las improvisaciones y la sensiblería y necesitarás estar muy seguro de la situación antes de jugarte por ella.



Tendencia: Volver a las raíces para construir hacia adelante.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El ambiente laboral te permitirá desplegar dinamismo, aumentar la productividad y a la vez, disfrutar de tus tareas. La energía del dragón estará enfocada hacia los asuntos profesionales. Se abrirán nuevas posibilidades que deberás saber seleccionar sabiamente y teniendo en cuenta tus prioridades. Pero deberás aprender a concentrarte y a no dispersarte ya que las distracciones podrían complicar las cosas. Propicio para iniciar algún proyecto en casa, como remodelar o refaccionar. Momento para replanteos y toma de decisiones en cuanto a las relaciones de pareja, mejoras en la convivencia.



Tendencia: A veces una mirada, un gesto, vale más que mil palabras.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Período propicio para que la serpiente depure ideas y se anime a lo nuevo o fuera de lo convencional. Las circunstancias requerirán de tu esfuerzo, pero contarás con la energía para llegar a tus metas. Salirte de conceptos rígidos te acercará a lo diferente. Es tiempo de aprovechar las fuerzas favorables que serán un incentivo ante cualquier tipo de conformismo o pasividad. Las actividades compartidas en familia traerán grandes satisfacciones. Buen momento para hacer refacciones o arreglos en la vivienda. La necesidad de un cambio en la postura, actitud o simplemente en la forma de concebir la pareja, se hará notoria en esta etapa.



Tendencia: Respetarse es respetar al mundo y su libertad.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Las energías del caballo en juego te estimularán a hacer muchas cosas. Irás en busca de contactos interesantes que te puedan brindar nuevas ideas y perspectivas. Serás extremadamente rápido en hacer realizables las oportunidades que se presenten. Es tiempo de vencer temores y actuar con mayor seguridad y tranquilidad. Comienza a encauzarse la economía; una buena noticia alegrará la semana. Vivirás un período de crecimiento y mayor solidez con la posibilidad de crecer y desarrollarte a través de grandes proyectos. Recibirás una influencia positiva que beneficiará tu vida afectiva, momentos de alegría, unión y placer.



Tendencia: Intuiciones, silencio interior, sueños reveladores.



Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta etapa invita a la cabra a soñar a lo grande; a crear y concretar sus deseos. Aunque habrá momentos de gran sensibilidad, el entusiasmo y buen humor acompañará al signo en todo momento. Tendrás ganas de cambiar rutinas, realizar actividades y especialmente, establecer nuevas metas. En el trabajo todo irá bien, tu fuerza de voluntad será la aliada ideal para animarte a renovar tu vida, emprender, aprender algo nuevo o iniciar nuevos hobbies que despertarán la alegría. Nuevo punto de partida en cuanto a las relaciones. Ganarás en autoestima y lograrás el equilibrio emocional necesario para manifestar tu costado mejor.



Tendencia: El amor es arriesgar.