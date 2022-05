Horóscopo del viernes 6 de mayo de 2022, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Se notan cansados y con ganas de delegar tareas que dejaron a un lado. Lo ideal es proyectar el fin de semana para aliviar ese cansancio.

Tauro

Todo se realiza de una forma sensible y dedicada a su hogar y familia. Es muy importante que hoy lo tengan presente porque todo funciona a su favor.

Géminis

Desde ayer se sienten más sensibles de lo habitual. Se cargarán de muchas responsabilidades personales. No se apuren.

Cáncer

Desde ayer la Luna en su signo los hace lidiar con tareas que quieren dejar a un lado y no pueden. Todo depende de ustedes mismos hoy.

Leo

Se sienten emotivos y con ganas de proyectar el fin de semana. En ese momento la Luna estará en su signo y todo saldrá como quieren. Proyéctense.

Virgo

Cáncer los emociona, Capricornio necesita de su racionalidad y Piscis será su mejor compañía para lidiar con alguna adversidad pasajera.



Libra

No logran encaminar lo que más les gusta porque la Luna en Cáncer los hace dudar más de la cuenta. Esperen al jueves 12 para actuar.



Escorpio

Todo se realiza de manera emotiva y serán escuchados por todo el zodiaco. No dejen pasar el día sin encarar algo importante. Avancen.



Sagitario

Sus afectos se encaminan como necesitan. Sepan que el fin de semana será muy divertido. Proyéctense.



Capricornio

Todo se realiza de manera demasiado rápida para su gusto. No protesten y esperen al próximo martes 10 de mayo.



Acuario

Todo se logra de una manera más sensible de lo habitual . Encaran un tema importante a futuro, dejen que su entorno se encargue del fin de semana.



Piscis

Todo se logra de manera muy emotiva y son ustedes quienes encaran los afectos de todo el zodiaco. Todos los necesitaran más de la cuenta.