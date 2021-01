Horóscopo del viernes 1º de enero de 2021, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Se notarán acelerados frente a situaciones que deben encaminar de una buena vez. Leo los empuja a actuar y Sagitario los ayuda con su optimismo.

Tauro

Todo se logra con esfuerzo y lo saben. Lo más importante del comienzo del año es tener constancia en ustedes mismos. Avancen sin miedo y con protocolo.

Géminis

Todo se realiza de una forma tan determinada que es muy importante tengan presente que hay días como hoy, en que los comienzos son fuertes y definidos.

Cáncer

Comienzan una revolución lunar con mucho carisma en ustedes mismos. Es muy importante que tengan presente que se notarán con mas energía de la habitual.

Leo

La Luna en su signo en un día tan especial como hoy los llevará a sentirse bien con quienes los rodean. Mucho depende de su actitud personal.

Virgo

Están en un día donde el comienzo es fuerte e imperativo. Recién el domingo se notarán mas fuertes y definidos. Escuchen a Leo y ayuden a Acuario.



Libra

Todo se logra con mucho carisma de su parte pero la energía leonina hoy les dará mas valor del habitual. Tendrán mucha fuerza para un gran comienzo.



Escorpio

Todo se hace si o si y en eso están de acuerdo. Quizás la forma en la que se realiza no sea la apropiada para ustedes pero no discutan.



Sagitario

Notan que comenzó el año de una manera muy fuerte. Su natural positivismo ayudará a todo el zodiaco. Aries y Leo su mejor compañía, ayuden a Acuario.



Capricornio

Todo se realiza de una manera muy inspiradora y eso los llevará a sentirse bien con lo que piensan para su futuro. Día un poco fuerte de a ratos. Hablen poco.



Acuario

Todo lo que digan será cuestionado y comenzarán el 2021 de una forma muy impensada pero positiva a la vez. Estén abiertos a cambios personales.



Piscis

Se notan con mas energía de la habitual y eso los llevará a sentirse bien con quienes los rodean. Discutirán un tema que no vale la pena hablar. Poco y bien.