Horóscopo del viernes 25 de diciembre, por Susana Garbuyo

Aries

Estarán tranquilos haciendo tareas que delegado hasta ahora, pero hoy tendrán la fuerza necesaria para hacerlas ustedes mismos. Perseveren.



Tauro

Todo se logra gracias a su esmerado esfuerzo personal. Es positivo recordar que están en un día muy tranquilo.



Géminis

No podrán alborotar a quienes los rodean, ya que la energía de hoy es de paz y tranquilidad y todo se realiza con muy buen tino. Lindo día.



Cáncer

Hoy tendrán baja energía, pero aún así podrán encarar temas personales con mucha tranquilidad. Día para hacer sólo lo necesario. Hagan poco y bien hoy.



Leo

Todo se logra con esfuerzo. Han proyectado algo que hoy se concreta. Día disfrutable para estar tranquilos.



Virgo

Se sienten muy seguros de ustedes mismos y eso los llevará a estar cargados de mucha responsabilidad. Tauro los apura y Escorpio los preocupa.



Libra

Todo se hace de forma muy original para su gusto y eso los llevará a sentirse bien con quienes los rodean, están en un gran día. Disfruten el presente.

Escorpio

Hoy sus consejos pueden no ser bien atendidos como quieren pero tengan en cuenta que todo se realiza en forma lenta. Busquen a Tauro.



Sagitario

Deben tomar sus ideas con buen tino. Todo lo bueno está por venir. No se apuren, todo llega.



Capricornio

Sienten que todo se realiza con mucha energía y positivismo de su parte, ayuden a Escorpio que anda complicado y sepan que Tauro los ayudará.



Acuario

Tauro los obliga a hacer tareas que no quieren, pero tengan en cuenta que el buen diálogo está de su lado. Perseveren.



Piscis

Todo se realiza con paz y amor y esa es la energía que transmitirán hoy. Avancen sin miedo, están en una linda jornada.