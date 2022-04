Horóscopo del viernes 15 de abril de 2022, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Todo el día de hoy es un imprevisto pero su parte social mejora y se sienten más cómodos. Libra los ayuda mientras que Acuario y Géminis están de su lado.

Tauro

Se notan más sociables que los últimos días y eso hará que se sientan mejor con ustedes mismos. Puede ser un día imprevisible, estén atentos.

Géminis

Finalmente llegó el día donde su comunicación es bien entendida. No se pueden detener a hacer lo que no tienen ganas. Lindo día para divertirse.

Cáncer

Todo se logra con carisma de su parte pero se notarán un poco dudosos para tomar determinaciones importantes. Esperen al lunes próximo para actuar.

Leo

Luego de unos días exigentes llego el momento donde deberán hablar más de la cuenta. Tengan presente que todo se hará lentamente. No se apuren.

Virgo

Día social. Sus amigos los necesitan y la familia reclama su atención. No dejen para mañana lo que deben hablar hoy.



Libra

La Luna en su signo, hoy y mañana, los encamina en temas que dejaron a un lado. Es muy importante que piensen antes de dar su opinión. Cuidado.



Escorpio

Se sienten liberados frente a situaciones que quisieron solucionar los últimos días. Hoy no es el día indicado para hacer nada con riesgo, ténganlo presente.



Sagitario

Su sociabilidad finalmente es importante. Comenzarán a deliberar todo lo que necesitan hacer luego de unos días rigurosos. Adelante.



Capricornio

Todo se vuelve de forma armónica pero no están de acuerdo. Sepan que hoy podrán ser cuestionados más de lo usual. No discutan.



Acuario

Hoy es el último día que Marte, el planeta del trabajo y la acción, los acompaña. Tómense un tiempo antes de dar su opinión. Lindo día de todos modos.



Piscis

Si tienen que dar su opinión es mejor que esperen al domingo ya que hoy a las palabras se las llevará el viento y nada será como quieren. Solo por hoy.