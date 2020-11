Horóscopo del sábado 31 de octubre, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Fin de semana lento. Su natural ansiedad no se valorará demasiado y todo se realizará en función a lo que necesitan Tauro y Virgo. Busquen a estos signos.



Tauro

Se notan muy sociales frente a tareas que deben resolver entre hoy y mañana. Todos les pedirán su opinión. Sean francos y no duden hablar con sinceridad.

Géminis

Deben esperar al lunes para encarar un tema que tienen entre ceja y ceja hace mucho tiempo. Hoy es un día para disfrutar en familia o con gente de Tauro.

Cáncer

Tienen mucho para hacer y lo ideal es tener en cuenta que están en un día cargado de optimismo y buena energía personal. Tauro los escuchará.

Leo

Todo se realiza de forma concreta, positiva y cargada de solidaridad. Eso los llena de emoción y buena onda. No se pongan tercos porque nada saldrá a su favor.

Virgo

Se ponen demasiado pesimistas frente a temas que tienen buena resolución personal. Tauro los ayuda y Capricornio les dará buenas opciones para seguir adelante.



Libra

Todo se encamina de una forma sana y positiva. Sepan que hay tareas que solo ustedes podrán encarar así que tomen recaudo de hacer lo que más les gusta. Lindo día.



Escorpio

Se notan conflictivos frente a temas familiares que deben encarar más adelante. No se enojen ni discutan porque no serán bien entendidos.



Sagitario

Todo se va hace realidad lentamente y eso los llevará a sentirse bien, rodeados de personas que quieren un montón. Muy lindo sábado, disfruten.



Capricornio

Se termina el mes rodeados de personas carismáticas que conocen hace mucho tiempo. No se apuren que no vale la pena, hoy es un día muy lento.

Disfruten.



Acuario

No podrán perder las esperanzas para encarar temas que han quedado a un lado. Tienen mucho para dar y lo saben. Sean optimistas, todo funciona bien.



Piscis

Tauro los aplaude, Escorpio los necesita, Cáncer los ayuda, Capricornio les dirá que hacer y Virgo se notará un poco inflexible. Definan con quien estar.