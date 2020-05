Horóscopo para el miércoles 13 de mayo, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Si tienen algo en mente para investigar hoy es el día. Tienen toda la energía de amistad para encarar temas que han venido postergando. Avancen.



Tauro

Tienen una gran fijación frente a tareas que deben saber como encarar de una buena vez, hoy todo se aclara lentamente. Busquen a Acuario.



Géminis

Todo se desencadena como a ustedes les gusta y es muy importante que tengan presente que días como hoy son muy buenos para proyectar tareas a futuro.



Cáncer

Si tienen temas laborales para definir hoy es el día. Acuario los embala, Géminis les dará buenos consejos y Libra prospera su futuro.



Leo

Todo se hace igual aunque Uds no quieran y es muy importante que tengan en cuenta que si tienen situaciones familiares complicadas. No discutan.



Virgo

Su comunicación lentamente se hace más clara y prospera a futuro. No se preocupen de lo que aún no salio como Uds quieren, esperen un poco más.



Libra

Su energía vital estará fuerte hasta el día de hoy, mañana todo cambiara así que no dejen para mañana lo deben realizar hoy.



Escorpio

Tienen mucha vitalidad y se notan realmente positivos frente a temas que habían dejado a un lado últimamente. Retomen viejos temas personales.



Sagitario

Temas laborales se afianzan lentamente. Hoy es un buen día para encarar algo a futuro que ha venido postergando. Ojo al hablar.



Capricornio

Todo se hace en armonía y con buen tino, no se dejen llevar por un pasajero mal humor, día divertido si buscan a Géminis, Libra y Acuario.



Acuario

Sienten que todo depende de lo que Uds realizan y así es, tienen mucho para encarar pero hagan todo despacio, no se alboroten.



Piscis

Intuyen que se viene un cambio y es un cambio importante que tiene que encarar cuanto antes. Adelante.