Horóscopo del miércoles 26 de mayo de 2021, por Susana Garbuyo

Aries

Todo se hace más activo y positivo de lo imaginado. Eso les dará la pauta de estar bien con quienes los rodean. Disfruten el día.

Tauro

Luego de un par de días cargados de energía complicada a nivel familiar, llegó la jornada indicada para encarar un futuro venturoso. Busquen a Sagitario.

Géminis

Todo se realiza de una forma muy independiente y si discuten será peor. Hoy no tendrán la razón así que eviten discusiones tontas. Poco y bien.

Cáncer

Se sienten muy oportunos frente a temas a futuro que deben encarar hoy o mañana. No esperen al viernes, hoy se notan muy motivados.

Leo

Todo se realiza de una forma cordial y positiva. Encararán el día con varias tareas a la misma vez. Día para proyectarse a futuro. Disfruten.

Virgo

Todo se logra con mucha sabiduría de su parte y eso los hace sentirse más racionales de lo que habitualmente son. Busquen a Sagitario y eviten a Géminis.



Libra

Todo se realiza de una forma muy optimista y positiva. Estarán cargados de muchas emociones encontradas. Día divertido de a ratos.



Escorpio

Tienen en mente un montón de tareas para resolver y eso los llevará a estar cargados de responsabilidades que no podrán delegar.



Sagitario

Finalmente la Luna en su signo los hace sentir bien con quienes los rodean. No se achiquen y encaren cualquier tema. Hoy tendrán la razón.



Capricornio

Cargan varios temas personales que aun no saben cómo encarar. Recién el viernes podrán dar vuelta una situación a su favor. Esperen.



Acuario

Todo se realiza de manera inesperada pero muy oportuna a la vez. Disfruten de hacer tareas que son a futuro y todo les saldrá mejor de lo esperado.



Piscis

Sienten que todo se realiza de forma positiva y es muy bueno que así sea. Sagitario los aplaude y Géminis los cuestiona. Sepan con quien estar hoy.