Horóscopo para el 13 de marzo de 2020, por Susana Garbuyo

Aries

Todo se realiza de forma un poco revoltosa para su gusto y si tiene algún proyecto en mente, lo ideal es esperar a mañana. Haga poco y bien hoy.



Tauro

Se notará un poco nervioso y eso es realmente preocupante porque no tiene nada de qué preocuparse. No discuta con su familia tontamente.



Géminis

Se nota un poco asombrado frente a situaciones personales que aún no sabe cómo encarar. No se proyecte demasiado y espere una semana más.

Cáncer

Se nota bien haciendo lo que necesita y eso los llevará a estar de forma muy voluntariosa con todos los que lo rodean. Lindo día, emotivo.



Leo

Tiene que lograr terminar algo hoy para poder expandirlo mañana. Aunque le lleve más tiempo del habitual, igual es un día intenso.



Virgo

Todo se hace con carácter, buena voluntad y mucho carisma de su parte. Hoy notará que finalmente está muy seguros de lo que realizan.

Libra

Se notará más sensible de lo normal y eso le traerá un poco de dificultad para encarar temas que aún no saben cómo resolver. Día difícil.



Escorpio

Todo se hace tal cual lo había pronosticado y realmente es muy importante que tenga presente que está en un gran comienzo de una nueva etapa.



Sagitario

Si hoy se entrevera con sus sentimientos espere a mañana que notará que todo es más claro y seguro de lo normal. Día sensible de a ratos.

Capricornio

No se apure haciendo lo que no tiene ganas. Hoy tendrá alguna dificultad para encarar temas a futuro que recién el lunes logrará comenzar. Espere.



Acuario

Todo se realiza a como dé lugar y eso lo llevará a sentirse muy seguro de usted mismo. Todo se termina aunque no lo crea. Día raro.



Piscis

Siente desde lo más profundo de su alma y está abocado a encarar temas que son realmente complicados. Hoy es un lindo día.