Horóscopo para el 27 de marzo, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aries

Todo se encamina de forma lenta y meticulosa y eso los llevará a sentirse bien con usted mismo y con quienes lo rodean. Busque a Tauro.



Tauro

Comienza un período de 28 días donde deberá convencer a todo el zodiaco. Disfrute el hoy con proyección hacia el futuro.

Géminis

Día lento. Sus naturales apurones no funcionan, hoy lo social no es lo más positivo para usted. Haga poco y bien hoy.



Cáncer

Todo se logra con mucha paz y tranquilidad en el alma. No discuta con Leo, Tauro y Acuario porque no logrará ningún acuerdo favorable.

Leo

Tiene mucho para hacer y encarar. Tenga presente que está en una jornada donde estará muy hábil para hablar. Día convincente.



Virgo

Todo se les hace palpable, positivo y cargado de entusiasmo. Se nota alegre frente a situaciones que son positivas a futuro. Gran día.



Libra

Todo lo que necesita para ser feliz es paz y tranquilidad. Hoy y mañana la tendrán. Será una muy buena jornada.

Escorpio

Se pone nervioso por cualquier tontería y también se siente juzgado frente a temas que son complicados. No es el mejor día para definir nada.



Sagitario

Todo es mejor de lo esperado y eso lo llevará a sentirse muy bien con usted mismo. Hoy no estará tan movedizo como de costumbre. Día tranquilo.



Capricornio

Disfruta de un día cargado de seguridad en usted mismo y se nota muy positivo. Tauro lo complementa bien y Virgo lo apoya sin parar.



Acuario

​Tiene mucho para encarar y terminar y debe hacerlo entre hoy y mañana. No se postergue más y disfrute de un día muy concreto.



Piscis

​No podrá soñar demasiado, hoy todo lo baja a la dura realidad y deberá tomar en cuenta que no siempre tiene la razón. No discuta.