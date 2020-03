Horóscopo para el 26 de marzo, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Tiene solo la mañana para encarar algo a futuro interesante que hace un par de días lucha para que salga y se logre, luego todo volverá a la calma.



Tauro

La Luna estará en su signo a medida que pase el día y podrá direccionar un montón de tareas que ha tratado de evitar últimamente. Lindo día.



Géminis

Comenzará con un día inmensamente creativo y luego todo se hará cada vez más estable, espere al domingo que todo se arreglará a su modo.

Cáncer

Tauro lo tranquiliza, Virgo le dará pautas personales importantes y Capricornio será quien mejor le ordenará el día. Busque a estos signos hoy.



Leo

Tiene solo las primeras horas de la mañana para poder expresar sus sentimientos de forma realmente lógica y concisa. No se apure que no lo necesitará.



Virgo

Todo se hace con mucho carisma de su parte y es muy importante que tenga presente que hoy estará muy preciso frente a cualquier acontecimiento. Disfrute.

Libra

Todo se hace con lógica y armonía, pero sepa esperar a la tarde para poder concretar algo que tiene en mente. Día oscilante y complicado en la mañana.



Escorpio

Todo lo que necesita hoy es no protestar por tonterías. Busque a Tauro Virgo y Capricornio.



Sagitario

En la mañana podrá proyectar muchas tareas a futuro que lentamente se irán haciendo realidad luego de muchas idas y venidas. Día tranquilo.

Capricornio

Disfrutan de un día cargado de seguridad en usted mismo donde se nota muy positivos. Tauro lo complementa bien y Virgo los apoya sin parar.



Acuario

Hay que hacer todo con coherencia o no hacer nada. Tiene que concretar a la brevedad tareas realmente positivas. Busque la estabilidad.



Piscis

No podrá soñar demasiado, hoy todo lo bajará a la dura realidad. Considere que no siempre tiene la razón y no discuta.