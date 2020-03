Horóscopo del 22 de marzo, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Se siente muy rígido en sus sentimientos; debe aflojar y dejar que todo fluya y se haga tal cual lo había pensado. Día emotivo.



Tauro

Tiene hasta hoy para concretar temas que realmente son positivos a futuro. Se nota muy inestable, busque a Piscis que lo ayudará bastante.



Géminis

Todo se hace de forma realmente divertida, pero siempre tendrá dos opciones. Piense más antes de actuar y definir. Algo se termina.

Cáncer

Sus sentimientos son fuertes, valerosos y cargados de entusiasmo. Siente que algo concluye a su favor y eso es muy importante. Lindo día.



Leo

Debe esperar al martes para sentirse más vital. Hoy todo se hace de forma muy, pero muy sensible para su gusto. Jornada emotiva.

Virgo

Sigue un poco nervioso frente a acontecimientos que debe saber cómo encarar. Recién el jueves se notará convencido. Día raro y oscilante.

Libra

Todo es más sensible que lo habitual y eso los llevará a sentirse, de a ratos, muy emocionados. No se apure que todo llega lentamente.

Escorpio

Piscis lo emociona, Cáncer le brindará buenos consejos y Virgo no parará de darle órdenes. Usted define con quién estar hoy; en lo posible, ayude a Virgo.



Sagitario

Aunque no quieran darse cuenta, está por empezar una etapa nueva de su vida. Se notará más sensibles y espiritual, busque a Piscis.

Capricornio

Todo se hace de forma realmente sensible y no podrá dominar sus sentimientos. Hoy es un día para enamorarse definitivamente. Tenga seguridad en usted mismo.



Acuario

Todo está comenzando para ustedes y para el resto del zodiaco se detiene. No se proyecte más de la cuenta y disfrute del "sentir".



Piscis

Comienza un período de 28 días donde todas las resoluciones que tome serán realmente muy positivas para su futuro. Encare.