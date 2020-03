Horóscopo para el 15 de marzo, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aries

Se nota alegre y positivo frente a temas que son importantes y que debe direccionar hoy mismo. No espera a mañana, el día es hoy.



Tauro

Está demasiado exaltado frente a temas que aún no sabe cómo encarar. Lo ideal es esperar a mañana que todo será mejor.



Géminis

Se notará cansado y podrá tener temas con el exterior que no son del todo compatibles. Disfrute de estar con Sagitario que lo guiará continuamente.

Cáncer

Todo hoy se hace de forma real, fuerte y muy pero muy importante. No espere a mañana: hoy es el día para terminar con algo que lo molesta.



Leo

No se llene de tareas que no quiere hacer. Está en una jornada colmada de situaciones personales donde todo se va haciendo realidad. Disfrute el hoy.



Virgo

Tiene mucho para encarar y para disfrutar. Todo se relaciona de manera demasiado impensada y rápida. Mañana será mejor un mejor día. Hoy haga poco y bien.

Libra

Tendrá contacto con el extranjero de una manera muy alentadora y podrá proyectar un viaje a la brevedad. Busque a Aries, Leo y Sagitario.



Escorpio

Sus comentarios pueden ser un poco más complicados de lo habitual y eso lo llevará a sentirse contra de todo lo que lo rodea. No se apure.



Sagitario

La Luna en su signo lo llevará estar cargados de mucho entusiasmo y su ansiada flecha hará que todo se realice de buena manera. Avance.

Capricornio

Hoy terminará algo que recién mañana podrá encarar con seriedad y respeto. Baje las revoluciones y no discuta, nada ganará.



Acuario

Sagitario lo sigue alentando a que se siga promoviendo. De a ratos, Géminis lo pone nervioso. Usted define hoy con quién debe estar.



Piscis

Todo se hace de la forma más intrépida e inesperada posible y es muy probable que alguien lo apure a hacer algo que no quiere. Cuidado.