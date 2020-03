Horóscopo para el 29 de marzo, según Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Lentamente todo vuelve a la normalidad y a la rapidez necesaria para intercambiar datos que hace mucho que tenían en mente. Día social.



Tauro

Comienza una etapa de 28 días y estarán mucho más agiles que de costumbre. Su vida social aumenta lentamente.



Géminis

Finalmente llego el día donde todo se hace de manera muy mágica y todo dependerá de ustedes mismos. Ayuden a Sagitario y busquen a Libra y Acuario.

Cáncer

Estarán entreverados haciendo varias tareas a la vez y eso los llevará a tener mucha iniciativa y poder de convicción. Busque a Géminis.



Leo

Todo se hace con mucha sabiduría de su parte y eso los llevará a relacionarse con personas positivas y de buena onda. Si puede, salga un poco.



Virgo

Todo se hace de forma demasiado rápida e informal. Su natural precisión no estará encaminada en el día de hoy, todo lo contrario Sean más frontales.

Libra

No se llenen de actividades que quizás no puedan abarcar, lo ideal es buscar a Géminis y Acuario que los ayudarán de buena gana.



Escorpio

Todo se hace complicado y con muy poca disciplina para su gusto. Eviten a Virgo y Sagitario que los pondrán nerviosos por tonterías. Haga poco pero bien hoy.



Sagitario

Hoy y mañana la Luna en su opuesto Géminis los hará hacer de todo un poco y se cansarán bastante. No se alarmen por tonterías y hagan solo lo necesario.

Capricornio

Todo se hace con mucho convencimiento de su parte y eso los llevará a estar cargados de energía social donde serán escuchados con atención. Avancen.



Acuario

Se sienten aliviados y muy solidarios frente a situaciones que, hasta hace poco, no sabían como encarar. Tengan más fe en ustedes Mismos. Lindo día.



Piscis

Todo se hace con mucho convencimiento de causa y eso los llevará a estar en muchas reuniones a la misma vez. Organicen el día de hoy.