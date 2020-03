Horóscopo para el 28 de marzo, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Se sienten muy estables frente a determinaciones que han tomado últimamente. No tendrán mucha vida social, pero esperen a mañana que será un día más divertido.



Tauro

Siguen liderando frente a todo el zodiaco y eso los llevará a sentirse muy bien consigo mismos. Sepan que todo el zodiaco depende de lo que ustedes realicen hoy.



Géminis

Podrán ponerse nerviosos por la tranquilidad y la demora con la que hoy se realizan las cosas, pero sepan que mañana la Luna está en Géminis. La frase es: Sólo por hoy.

Cáncer

Todo se hace de forma tan, pero tan segura que se quedarán asombrados frente a las actitudes de quienes los rodean. Busquen a Virgo y a Tauro.



Leo

Todo es mejor de lo común y es mucho más concreto de lo que ustedes se imaginaban. No se apuren, están en un día muy firme y estable.



Virgo

No se apuren haciendo lo que no deben. En este momento lo más importante es tener presente que todo lo que hagan hoy, rendirá a futuro.

Libra

Tauro los proyecta, Escorpio los complica y Géminis los vitaliza más de lo normal. Tendrán un día en paz pero dependerá solamente de ustedes como transitarlo.



Escorpio

Solo por hoy deben esperar que los demás definan por ustedes. Hace un par de días que vienen con los planetas complicados, recién el martes se sentirán mejor.

Sagitario

No esperen a mañana, hoy es el día concreto y real que tanto necesitan. En este momento estarán bien si se rodean de Tauro, Virgo y Capricornio.



Capricornio

Tienen hasta hoy para definir tareas que han venido dejando de lado por abarcar más de lo normal. Deben organizarse bien, están en un buen día.



Acuario

Hoy no se sentirán tan sociables como regularmente, todo lo contrario, en esta jornada se notarán muy concretos. Día firme.



Piscis

Podrán evocar su pasado de una forma lógica e imperativa. No se apuren haciendo lo que no vale la pena hoy lo importante es lo concreto.