Horóscopo del 11 de marzo de 2020, por la astróloga Susana Garbuyo

Aries

Sigue un poco entreverado con el trabajo que debe finalizar, pida ayuda a Géminis, Libra y Acuario y estará mucho mejor.

Tauro

Hoy todo se hace con mucho cuidado y amabilidad. Disfrute un día cargado de amor y entrega donde lo ideal es estar bien con usted mismo.

Géminis

Todo se hace con mucha alegría en su alma y en su corazón. Disfrute de un día donde reiniciará una linda amistad que viene desde hace largo tiempo. Avance.



Cáncer

No se ponga nervioso por lo que no obtuvo aun, todo lo contrario. Está en un día de mucha paz y regocijo personal. Haga poco y bien hoy.



Leo

Tendrá más paciencia de la habitual y eso le permitirá a estar con personas buenas y sobre todo educadas. Lo social es lo más importante.



Virgo

Hay tareas que deben hacerse de la manera más impredecible y eso lo llevará a estar cargado de mucha visión a futuro. Tendrá mucha calma hoy.



Libra

Todo se logra gracias a su lógica y misticismo. No se dé por vencido, todo lo contrario: está comenzando una linda etapa personal. Avance.



Escorpio

Está un poco dudoso frente al futuro que se le presenta, pero sepa y tenga constancia en lo que quiere lograr hacer. Todo vale.



Sagitario

Todo se hace con ayuda de amigos y gente que lo quiere, es bueno tener fe y confianza que lo que está haciendo es lo correcto, lindo día.



Capricornio

Día demasiado oscilante para su gusto donde su natural determinación no es lo más importante, vacilará mucho ante todo lo que realiza.



Acuario

Logrará estar en varios lugares a la vez y su vida social se activa en forma lenta, pausada, pero de manera muy positiva. Disfrute el hoy.



Piscis

Todo se hace con mucha calma y tranquilidad. Estará cargado de energía y en este momento los finales no existen. Alfo comienza.