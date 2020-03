Horóscopo del 10 de marzo de 2020, por la astróloga Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aries

Está en un día difícil a nivel social, solo Géminis, Libra y Acuario lo podrán ayudar de buena manera. No se apure, no vale la pena. Salga y diviértase.



Tauro

Finalmente llegó el día social y divertido que tanto necesitaba. Hoy se sentirá mejor que ayer y podrá organizar algo con sus amigos. Salga y pasee.



Géminis

Todo se logra con mucha autoestima de su parte y hoy sus amigos compartirán todo lo que sucede en su entorno. Haga lo que sienta.



Cáncer

De a ratos, se notará un poco inestable. Sentirá que está sucediendo algo en su entorno sin que se dé cuenta. Sea más atento.



Leo

Su vida social aumenta y conocerá a personas que brillarán en su vida para siempre. Está en un día cargado de entusiasmo. No se quede en casa.



Virgo

Todo se logra con esfuerzo, pero está en el día más tranquilo de esta semana. Tendrá que poner orden, pero a la vez se sentirá más aliviado. Disfrute.



Libra

La Luna en su signo hoy y mañana lo hará hacer de todo un poco y eso lo llevará a sentirse bien con usted mismo. Todo depende de sus acciones.



Escorpio

Tienen muchas dudas frente a temas que hoy y mañana no podrá resolver. Aunque les cueste, espere al jueves que todo será mejor



Sagitario

Día divertido. Algún acontecimiento social lo invade y lo hace sentirse bien iluminado. Proyecte una salida para el fin de semana.



Capricornio

Todo se hace de forma inestable para su gusto pero no es así para quienes lo rodean. Aunque no se sienta muy convencido, deje fluir. OMMM.



Acuario

Todo se hace de forma activa a nivel social y conocerá gente que le alegrará el día. Tenga cuidado al hablar podrá ser mal interpretado. Lindo día.



Piscis

Se nota mucho menos presionado con su ambiente laboral y eso lo llevará a sentirse bien mejor con usted mismo. No discuta que no lo entenderán.