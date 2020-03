Horóscopo del 9 de marzo de 2020, por la astróloga Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Comienzo de semana con mucha responsabilidad. Impera el orden y tendrá que hacer todo hoy y no dejar mucho para mañana. Día intenso.



Tauro

Logrará la estabilidad que tanto necesita, disfrute de estar en un día cargado de mucha lógica y racionalidad. Muy buena jornada, disfrute.



Géminis

Todo se realiza de manera lógica y sus apreciaciones serán cuestionadas, si tiene algo en mente espere a mañana para proyectarlo.



Cáncer

Se nota tranquilo y estable frente a situaciones que no sabía debía abordar. Busque a Virgo, Tauro y Capricornio y les irá mejor aún.



Leo

Tiene mucho para encarar y su responsabilidad será máxima. Virgo le pondrá los límites necesarios para que eso suceda. No se altere.



Virgo

Sigue liderando frente a temas que no sabe cómo encaminar, pero si usa su natural lógica todo será mucho mejor. Sepa que todo también dependerá de su accionar.



Libra

Está en un día terrenal. Sus ideas deberán ser concretas y nada dubitativas. Tendrá posibilidad de hacer tareas mejores a partir de mañana.



Escorpio

Virgo lo ayuda a encarar situaciones de riesgo, pero Piscis no podrá soportar mucha presión hoy. Tenga cuidado al dar órdenes, podrá equivocarse.



Sagitario

En este comienzo de semana hará tareas de mucha responsabilidad y se notara más seguro y concreto de lo habitual. Día racional interesante.



Capricornio

Todo se hace con la lógica y orden que tanto necesita. No podrá equivocarse en nada de lo que haga y sus sentimientos serán, de a ratos, contradictorios.



Acuario

Trate de hacer lo que más les gusta y todo será mucho mejor. No piense tanto y actúe con su natural idiosincrasia frente a lo desconocido.



Piscis

No se ponga nerviosos por lo que no puede abarcar. Virgo y Tauro lo ayudarán a poner en orden sus negocios y también su futuro.