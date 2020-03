Horóscopo del 8 de marzo de 2020, por la astróloga Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Su natural ansiedad hoy no se verá reflejada en ningún lado. Hoy todo será más ordenado, organizado y proyectado. Día racional.

Tauro

Se sentirá más cómodo haciendo todo de forma ordenada. No se apure, hoy la lógica impera y se sentirá más cómodo.

Géminis

Hay temas que tendrá que tocar en forma muy reservada porque nada es casual y nada se hace de manera irracional. Día importante, esté atento.



Cáncer

Virgo lo ordena, Tauro lo anima y Capricornio será su mejor complemento. Evite a Piscis que, pasajeramente, anda de mal humor. Día concreto.



Leo

Hoy se nota con la cabeza en orden y con muchos temas para encarar. No se apure proyectando algo de lo que aún no está seguro. Día estable.



Virgo

Todo se hace según lo que usted mande y diga. Estará cargado de mucha racionalidad y orden, algo que su personalidad proyecta.



Libra

Se nota demasiado racional frente a temas que no le interesan. Deje para martes y miércoles los temas que son importantes. Poco podrá hacer hoy.



Escorpio

Todo se realiza según lo que necesita y eso lo llevará a estar cargado de mucho raciocinio y poca sensibilidad. Hoy su cabeza busca orden.



Sagitario

Siente que está en un día muy fuerte, imperarán el orden y la racionalidad. Hoy y mañana dejará de lado sus sentimientos. Día fuerte.



Capricornio

Se siente mucho más firme y seguro en todo lo que realiza. No espere a que los demás hagan lo que usted debe hacer. Muy buen día. Aproveche.



Acuario

Todo se hace de forma tan pensante que terminará agotados y eso lo llevará a estar cargado de muchas emociones encontradas. Día racional.

Piscis

Todo le cuesta más de lo imaginado y, de a ratos, se sentirá un poco más cansado. No se apure, espere al jueves próximo.