Horóscopo del 7 de marzo de 2020, por la astróloga Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aries

Día lleno de energía. Todo saldrá como a usted le gusta. Disfrute de ser el centro de atención de cualquier reunión y no discuta por tonterías. Lindo día.

Tauro

Todo se realiza con mucha calma y estabilidad de su parte. El signo de Leo impulsará las normas y lo acompañará en todo lo que haga.

Géminis

Se siente realmente bien al hacer muchas tareas a la vez. Hoy sucederá algo muy importante y que no olvidará jamás. Esté atento.

Cáncer

Todo se hace de forma imperativa y eso lo llevará a estar cargado de mucha energía personal donde sus dudas se anularan frente a lo desconocido. Avance.



Leo

Es el rey de la fiesta y todo se hace según lo que usted diga y haga. No baje los brazos aunque en un principio le parezca imposible. Gran día.



Virgo

Tiene mucho para encarar hoy y otro tanto para resolver a partir de mañana. Es importante que haga tareas que no podrá posponer.



Libra

Tendrá mucho carisma y gran capacidad de resolución. No espere a mañana, el día es hoy y se dará cuenta porque todo resultará a su favor.



Escorpio

Se nota muy concreto frente a temas que debe saber cómo y cuándo resolver. Si espera a mañana, todo será más real y tangible.



Sagitario

Día fantástico. Sus emociones son fuertes y su energía funciona a las mil maravillas. No se apure, está en un gran día personal.



Capricornio

Todo se logra con mucho esfuerzo de su parte y eso hace que deba resolver temas de una buena vez, pero espere hasta mañana. Día rápido e imperativo.



Acuario

De a ratos, toda su familia lo acosará. Es bueno que sepa que lo hacen con amor, pero usted no haga lo que no está obligado a hacer.

Piscis

Hoy está en un día vital y cargado de entusiasmo. Si espera a mañana, todo será diferente. Si tiene algo que resolver, hoy es el día, no se postergue.