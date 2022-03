Horóscopo del lunes 28 de marzo de 2022, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Su comunicación es fuerte y está dirigida a lo que más necesitan. No griten, la Luna en Acuario los hará sentirse libres e independientes. No se agiten.



Tauro

Se sienten libres de decir lo que quieren y necesitan. Están en un día donde todo se va hará de manera impetuosa, pero positiva a la vez.



Géminis

Finalmente llego el día clave. Hoy serán más escuchados y también más directos en proponer temas interesantes a futuro. Hablen claro.



Cáncer

Todo se logra con esfuerzo. Será un día cansador donde no podrán delegar tareas. Si pueden esperar a mañana, todo se resolverá mejor que hoy.

Leo

A pesar que hay personas que no coinciden con uds. sepan que igual lograrán hablar claro y dejar atrás viejos temas personales que hoy no suman. Sean cautos.



Virgo

Sus proyectos serán escuchados en esta jornada, pero si esperan a mañana algo finalizará de manera insólita. Hoy es el día, ¡vamos!



Libra

A partir de hoy y hasta el 11 de abril, tendrán a Mercurio el planeta de la comunicación en su opuesto. Deben mantener perfil muy bajo y hablar poco pero bien.



Escorpio

Deben terminar tareas que son a futuro alentadoras. Hoy no es el día para concretar nada, aguarde al martes y miércoles cuando la Luna en Piscis los ayudará.

Sagitario

Día propicio para analizar y concretar grandes metas a futuro, serán escuchados de forma clara y positiva. Adelante.



Capricornio

Todo se logra con mucho esfuerzo de su parte y es muy positivo que sepan que aún no están en el momento indicado para hacer tareas complicadas. Ojo al hablar.



Acuario

La Luna en su signo hace que todos se fijen en lo que ustedes están haciendo, pero habrá algún tema que realmente los dejará nerviosos. No analicen.



Piscis

Su comunicación es más directa y estará dirigida a tareas de personales que recién mañana podrán concretar. Tengan paciencia.