Horóscopo del jueves 26 de mayo de 2022, por Susana Garbuyo

Aries

Todo gira en función a lo que ustedes definen. Podrán tener más energía de la habitual. No discutan.

Tauro

Todo se logra con mucha actitud y rapidez hoy. Su natural calma no será tan escuchada así que mejor esperen a mañana para hablar de algo importante.

Géminis

Se sienten cargados de muchas emociones encontradas. Todo se realiza de una manera muy activa y de comienzo. Esperen al lunes próximo.

Cáncer

Se sienten muy activos frente a situaciones que deben encarar. Todo se realiza muy rápido para su gusto.

Leo

Están en un día clave para encaminar temas personales; tendrán toda la voluntad para hacerlo de buena manera. No se repriman y actúen.

Virgo

Aunque no tengan muchas ganas, hoy comenzarán algo importante y todo los hará sentirse bien con ustedes mismos. Mañana disfrutarán más este comienzo.



Libra

Se notan con un poco de mal humor porque deben encarar temas personales que no tienen ganas. Lo mejor es hacerse caso y no encararlos; esperen al fin de semana.



Escorpio

Están con mucha energía propia y eso los llevará a cargarse de mucha sensibilidad a la vez. Piensen mucho antes de hablar y todo será mejor.



Sagitario

Se sienten activos frente a tareas que encaran desde ayer. No podrán delegar nada, todo funciona como a les gusta. Lindo día.



Capricornio

Tendrán mucho más trabajo del habitual y por momentos no podrán encarar su rutina diaria. Dejen fluir y vivan el hoy sin miedo a equivocarse.



Acuario

Todo se logra con imperativismo y mucha fuerza interna. No podrán delegar nada a nadie, todo depende de su accionar. Ténganlo en cuenta.



Piscis

Desde ayer que se sienten cansados y presionados frente a tareas que deben saber cómo encarar con tranquilidad. Esperen al 1° de junio, no se apuren.