Horóscopo para hoy 19 de marzo, por Susana Garbuyo

Aries

Está en un día un poco neurótico. Se notará cambiante y recién la semana próxima se sentirá más audaz. No discuta.



Tauro

Tendrá muchas dudas frente a acontecimientos que debe saber cómo y cuándo encarar. Día demasiado volátil, haga poco y bien.



Géminis

Finalmente llego el día donde todo se realiza desde la comunicación y eso lo lleva a sentirse bien con usted mismos. Acuario y Libra serán sus aliados.

Cáncer

Se nota mucho más tranquilo frente a novedades impensadas que no sabía cómo encaminar. Evite a Leo que anda complicado.



Leo

Se nota nerviosos porque no puede proyectar nada, todo depende de terceros. Lo ideal es buscar a Acuario que lo ayudará a definirse mejor.



Virgo

La Luna entró hoy en la locura de Acuario y todo se hace de forma realmente complicada. No discuta y baje las revoluciones.

Libra

Géminis le aporta soluciones, Acuario le dará en el clavo con lo que necesita, pero a Leo hay que ayudarlo con su autoestima. Haga poco y bien hoy.



Escorpio

Se siente concreto frente a temas que no sabe cómo encarar. Lo ideal es tener presente que todo se hace de manera lenta, pero positiva.



Sagitario

Los amigos y las reuniones son vitales para usted entre hoy y mañana. No deje de salir y divertirse. Ayude a Leo que, de a ratos, anda un poco complicado.

Capricornio

Está empezando una revolución lunar de 28 días. Hoy se nota muy inestable, pero lentamente llegará al punto adecuado. Hable poco hoy.



Acuario

Todo se hace con mucha cordura y moderación. De lo que usted realice, depende de lo que pueda proyectar en un futuro. Lindo día.



Piscis

Se nota inestable y sus amigos lo ayudarán un montón. Tiene algo pensado a futuro, pero eso funcionará recién a partir del fin de semana.