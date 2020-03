Horóscopo de hoy 25 de marzo de 2020, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aries

Todo funciona tal cual lo esperaba y eso lo llevará a sentirse bien consigo mismo. Hoy la Luna esté en su signo. Usted manda. Avance.

Tauro

Todo se relaciona de la forma más frontal posible hoy pero no será así mañana. Está en uno de esos días muy, pero muy acelerados.

Géminis

Aries lo empuja, Leo sigue dando órdenes y Sagitario lo invitará a hacer un viaje inolvidable. Hoy debe estar con estos tres signos.



Cáncer

Todo se realiza de forma muy original y eso lo hará estar, de a ratos, un poco nervioso. No se apure, está en un día un poco complicado.



Leo

Finalmente hoy tiene la energía necesaria para encarar un proyecto a futuro interesante. Disfrute el ahora, sin pensar en el mañana.



Virgo

Evite discutir con Aries y Libra porque no será bien entendido. Todo funciona según la rapidez con la que concrete las situaciones. Día fugaz.



Libra

Se nota demasiado acelerado y eso los llevará a estar cargado de mucho entusiasmo y en crear situaciones que viene postergando desde hace tiempo. Día rápido.



Escorpio

Todo se inicia hoy y no mañana. Aries le dará la simplicidad para hacerlo; Leo y Sagitario le darán la energía que le hace falta.



Sagitario

Todo se realiza según lo esperado. Estará con muy buen humor gracias a que finalizó temas que ha venido postergando desde hace un tiempo. Día divertido.



Capricornio

Todo se realiza de forma ardiente e inesperada, debe estar preparado para sentirse de esa manera hoy ya que todo es muy rápido e impensado.



Acuario

Se nota bien rodeado. Lo acompañan personas que le hacen la vida más fácil. No se apure mucho, todo resultará a su favor. Día ansioso.

Piscis

Debe bajar las revoluciones. Algo está comenzando y no de la forma que más quiere, sino todo lo contrario. Día rápido.