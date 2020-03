Horóscopo para hoy 21 de marzo, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Tiene la mañana para hacer proyectos a futuro, luego todo se irá finalizará en paz y con su consentimiento.



Tauro

Entre hoy y mañana deberá terminar con algo que lo molesta bastante, luego todo se encaminará de una forma realmente positiva para usted.



Géminis

En el fin de semana se sensibilizará mucho frente a acontecimientos que se suscitan hace tiempo. No baje los brazos y espere al lunes.

Cáncer

Todo se realiza de forma muy sensible y positiva y eso lo llevará a estar cargado de vitalidad y podrá finalizar algo que hace tiempo debería haber concluido.



Leo

No se apure. Todo el zodiaco disfrutará de terminar con algo que molesta hace tiempo. Día final y sensible a la vez.



Virgo

Se nota nervioso y todo lo llevará a estar cargado de temas familiares que hace mucho que no encara. Busque a Cáncer y Piscis.

Libra

Se nota más sensible que lo habitual y tendrá que encarar temas del pasado; es importante darles un buen final. Martes y miércoles serán días complicados.



Escorpio

Todo se hace de una manera desbordante y cargado de mucha emoción. Sus sentimientos son más fuertes de lo pensado. Día de final.



Sagitario

Se nota muy sensibles y eso lo llevará a enamorarse y terminar con un tema que lo preocupa hace tiempo. Todo es mejor de lo imaginado.

Capricornio

No se rodee de personas tóxicas que no saben apreciar la sensibilidad que usted tiene hoy. Podrá emocionarse más de lo normal, el amor avanza.



Acuario

Comenzó una etapa cargada de emociones. Se nota realmente bien con quienes lo rodean. No se apure, todo llega.



Piscis

Está comenzando un período de 28 días donde todo se hace de forma cíclica. Hoy impactará su manera de ser. Avance.