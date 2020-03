Horóscopo para hoy 20 de marzo, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Se siente un poco descontrolado frente a acontecimientos que no sabe cómo encarar.

Tauro

Todo se concreta, a pesar de las piedras del camino. No se apure que llegará el momento indicado.

Géminis

Se nota alegre y divertid frente a situaciones que únicamente usted y Libra podrá encaminar. Acuario será su cómplice.



Cáncer

Todo se hace forma sana y con buena energía. Acuario lo ayuda y Leo lo pone nervioso. Disfrute con quien está hoy.



Leo

No está en el mejor día de la semana para encarar temas personales, todo lo contrario, espere al martes cuando estará más distendido.



Virgo

Está en un día complicado y mañana todo seguirá igual. No se apure demasiado que recién el jueves próximo mejorará.



Libra

Día sorpresivo donde todo se va encaminando de forma muy positiva y expectante a la vez. Disfrute del hoy, sin proyectarse demasiado



Escorpio

Todo se termina y se va haciendo realidad lentamente. No se apure haciendo lo que no tiene ganas. Está en un momento muy concreto y definido a la vez.



Sagitario

Siente que algo se aproxima para terminar con un hueco de su pasado. Hoy es un día donde sus amigos le escucharán.



Capricornio

No se tense con situaciones que no puede resolver, disfrute de ser solidario con otros.



Acuario

La Luna sigue en su signo y eso provoca que sean lidere siruaciones. No sea autoritario.

Piscis

Tiene mucho para disfrutar y eso lo hace sentirse mejor con usted mismo. Hoy acudirá a sus amigos.