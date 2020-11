Horóscopo del domingo 1° de noviembre, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

No están en el mejor día para encarar temas que son complicados. Esperen al próximo fin de semana; hoy se notarán un poco tercos. Ojo al hablar.



Tauro

La Luna en su signo les dará la opción de hacer muchas tareas que solo ustedes saben hacer. No podrán delegar nada. Hoy es el día indicado, avancen.

Géminis

Están en un día lento y entreverado. Lo único que quieren es encarar el futuro de una forma más impersonal. Esperen a mañana: hoy no es el mejor día.

Cáncer

Tauro los ordena, Virgo los analiza y Capricornio les dará pautas para encaminar su futuro. Eviten a Escorpio y todo resultará mejor de lo esperado. Día raro.

Leo

Es un día muy concreto y eso los llevará a sentirse un poco confusos de a ratos. Libra es un buen signo para hablar hoy, los ayudarán. Búsquenlos.

Virgo

Todo se hace con orden y se sienten bien frente a temas que hace mucho quieren concretar. No importa que sea domingo, háganlo hoy sin analizar demasiado.



Libra

El amor está tocando sus puertas y hoy se notarán muy firmes frente a temas que han dejado a un lado. Encaren.



Escorpio

Día complicado de a ratos. Se notan un poco necios y no quieren cambiar el rumbo de a ratos. No se apuren y esperen al próximo jueves.



Sagitario

Se notan lentos pero mañana será más complicado. Su comunicación va a estar cada vez más ávida de respuestas prácticas y sobre todo positivas.



Capricornio

Se notan muy desequilibrados frente a temas que quieren definir. Eviten a Libra y Aries; busquen a Tauro y Virgo que les dirán lo más acertado. Definan.



Acuario

Todo se logra con carisma o no se logra. Están en un momento donde lo que pensaban que era una solución no lo es, pero si esperan a mañana todo será mejor.



Piscis

Se sienten necios y no están en el mejor día para hacer tareas fáciles, todo lo contrario. Busquen a Tauro y eviten a Escorpio y todo resultará mejor.