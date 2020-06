Horóscopo del domingo 7 de junio, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Todo se resuelve de manera súper pensada, nada es casual ni nada se hace de manera improvisada. Busquen a Tauro, Virgo y Capricornio.



Tauro

Están rígidos frente a situaciones que deben definir de una buena vez. No se apresuren. Hoy es un muy buen día. Disfruten.



Géminis

Capricornio los hace concretar situaciones que son difíciles de resolver por ustedes mismos. Recién el martes estarán mejor. Avancen con lentitud.



Cáncer

No es el mejor día para resolver nada a futuro, todo lo contrario. Asuman que lo que quieran encarar, llegará a partir del jueves próximo.



Leo

Se notan muy austeros frente a temas que han postergado últimamente. Tengan presente que es un día cargado de racionalidad.

Virgo

Todo se hace con la lógica tan ansiada por ustedes. Están en un día magnifico donde notarán que todo lo que se proponen lentamente se concreta.



Libra

Se notarán muy creativos frente a situaciones que en otro momento no sabían cómo encarar. Todo lo que hagan y resuelvan hoy será por mucho tiempo.



Escorpio

No se aíslen haciendo lo que no tienen ganas. Hoy estarán un tanto ermitaños y no tendrán muchas ganas de socializar. Hagan poco y bien.



Sagitario

Todo lo que proyectan, lo cuestionan y le ponen obstáculos para no hacerlo. No están en el día indicado para encarar nada a futuro. Jornada rara.



Capricornio

Siguen liderando el zodiaco y todos les preguntan qué deben hacer. No se cansarán de dar consejos a quienes los rodean y se sentirán mejor.



Acuario

La natural sabiduría de este signo hoy se notará más que nunca. Estarán preparados para encarar al mundo con mucha racionalidad.



Piscis

Su natural instinto hoy funcionará de a ratos y con menos frecuencia de la habitual. Tauro, Virgo y Capricornio los harán bajar a tierra firme. Búsquenlos.

