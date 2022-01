Horóscopo chino semanal: ¿qué te depara hasta el lunes 10 de enero?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La astrología china se basa en ciclos anuales pero se pueden realizar cortes a partir del calendario; las predicciones del zodiaco se clasifican de acuerdo al animal

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La rata gozará de un período de mayor confianza y seguridad; con la posibilidad de ocupar un alto cargo que dará prestigio y beneficios a tu condición social y reputación. Buenas posibilidades en cuanto a los recursos, beneficiando tu patrimonio y economía. De todos modos deberás ser cauteloso y tomar decisiones de manera sensata e independiente. Contarás con gran vitalidad pero deberás cuidar las articulaciones y evitar la vida sedentaria. Excelente para ponerte en movimiento y sentir plenitud. Para el amor será un período de definiciones. Si los lazos son sólidos, permanecerán, si hay desconfianza o inestabilidad, tenderán a desaparecer.



Tendencia: Posibilidad de realizar un viaje corto o una escapada.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Al comenzar la semana el búfalo deberá reducir el paso y dedicarse a todo aquello que esté pendiente. Habrá un tiempo de espera que será propicio para replanteos. Hacia el fin de semana, tus asuntos se encaminarán positivamente y se movilizarán sectores que se encontraban adormecidos. Observarás el mundo desde una perspectiva más amplia y te permitirás disfrutar de todo lo que posees, tanto lo espiritual como lo material. Encontrarás en el amor y la familia el refugio ideal para sentir seguridad, paz y armonía. Si estás solo, de forma repentina, te sentirás abierto hacia nuevos romances.



Tendencia: Despojarte de las ataduras que impiden tu avance.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El tigre dispondrá en este tiempo de suficiente energía para concretar un importante cambio laboral. Procura plantearte objetivos posibles, que te permitan crecer sin presiones y no detenerte ante las dudas que puedan surgir al comienzo. Aprovecha todo lo aprendido y prepárate para afrontar los cambios renovadores con flexibilidad, de este modo lograrás que tengan un efecto positivo. Contarás con una protección especial que actuará en los momentos justos, sentirás mayor bienestar y estarás en paz contigo mismo. Deberás saber repartir tiempo y energía, ya que abundarán las demandas tanto en el ámbito laboral, como en el familiar.



Tendencia: Interesantes propuestas podrían desviarte de tu camino actual.