Horóscopo chino: ¿qué esperar hasta el lunes 29 de noviembre?

La astrología china se basa en ciclos anuales pero se pueden realizar cortes a partir del calendario; las predicciones del zodiaco se clasifican de acuerdo al animal.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Reflexionarás con tranquilidad sobre tus verdaderos deseos ya que comenzarás un período favorable para decidir cambios y modificaciones en tu vida. Las energías que actuarán para la Rata serán la fusión perfecta para lograr encauzar sus asuntos de manera sorprendente. Ideal para modernizar métodos de trabajo y renovarte. Incrementará la correspondencia, los llamados telefónicos o los viajes por asuntos de negocios o profesionales. Buscarán nuevos estímulos en el amor. Será un período propicio para limar asperezas en la pareja así como también para comenzar una nueva relación.



Tendencia: Avance profesional, perfeccionamiento y mucha comunicación

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Fuerza física y espiritual para emprender aquellas actividades que venías postergando, Buey. Enfrentarás nuevos desafíos y estarás inclinado a no escatimar energías y a asumir varias responsabilidades al mismo tiempo. Una etapa que exigirá ser flexible y adaptarse a los cambios. En cuanto a la salud, antiguos síntomas podrían reaparecer como resultado del temor y la resistencia al cambio, propios del signo. Buen momento para tratar y superar dolencias crónicas y somatizaciones a través de terapias alternativas y naturales. En el amor, tomarás la iniciativa.



Tendencia: Aceptar los buenos consejos de gente experimentada.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Etapa de mucho movimiento, traslados y comunicación para el Tigre. El éxito será fácil de alcanzar y dependerá de la voluntad y la intención que pongas de tu parte. Podrás vislumbrar los mejores caminos a seguir para llevar adelante tus propósitos sin mayores esfuerzos ni complicaciones. Las firmas de contratos y acuerdos se verán beneficiadas y es posible que durante estos días resuelvas temas pendientes o canceles deudas. Vivirás una profunda reforma interior en donde la madurez afectiva propiciará armoniosas uniones, demostrando capacidad para unir criterios diferentes y disfrutar del amor.



Tendencia: Tener claros los objetivos y metas que deseás alcanzar.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

La intuición aplicada a los negocios dará buenos resultados para el Gato. Tus ideas causarán admiración y tendrás la fuerza necesaria para marcar un nuevo rumbo. Sin embargo la impaciencia y la falta de concentración podrían jugar en contra, enfocarte en lo importante y actuar con tacto y diplomacia, será lo más conveniente. Empezarás un tiempo clave para revisar las relaciones de amistad. Te inclinarás a ser más selectivo, podrás recuperar viejos amigos o hacer amistades con personas de quienes aprender mucho. Lograrás superar cualquier tipo de traba o inhibición que te impedía vivir el amor y la sexualidad de manera plena y vital.



Tendencia: Llega una buena noticia que llevás tiempo esperando.