Horóscopo chino: ¿qué esperar hasta el lunes 24 de enero?

La astrología china se basa en ciclos anuales pero se pueden realizar cortes a partir del calendario; las predicciones del zodiaco se clasifican de acuerdo al animal

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Los nuevos contactos darán un gran impulso a las actividades de la Rata. Período expansivo con mucha iniciativa y posibilidades de desarrollo. Tomarás decisiones sobre asuntos económicos e inversiones, Las circunstancias favorecen los cambios en cuanto a lo familiar. Buen momento para arreglar y embellecer la casa. Es tiempo de poner mucho amor y cariño, de hacer todo lo posible por construir un hogar cálido y acogedor. Desprenderte de viejas costumbres y apegos emocionales atraerá nuevas situaciones afectivas, despertará nuevos intereses en la pareja y te abrirá a un nuevo mundo.



Tendencia: Enrumbar la energía de manera constructiva.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Etapa favorable para iniciar actividades, se incrementa la vitalidad, la competitividad y será fácil tomar decisiones. Las energías de esta semana acentúan la acción y la búsqueda de nuevos desafíos. Comenzarás una de las etapas del año más favorable para tomar decisiones, dejar de lado viejos patrones de conducta y lograr liberarte de las propias inseguridades. Recompensas importantes y logros laborales que esperabas. Una resolución garantiza tranquilidad económica del Búfalo. Para el amor, será una etapa estimulante y colmada de vivencias que enriquecen tu corazón y autoestima.



Tendencia: Descubrirás un nuevo modo de relacionarte.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Algún cobro pendiente te permitirá saldar deudas y afrontar esta etapa con más tranquilidad. Sentirás fuerza y empuje para recomenzar desde cero si es necesario. La búsqueda de caminos novedosos y desconocidos le abrirá al Tigre las puertas hacia nuevas ideas y objetivos a concretar. Podrás liberarte de antiguos conceptos y paradigmas que te limitaron hasta ahora. Ciertas ataduras llegan a su fin en cuanto a la forma de relacionarte. Se abren caminos hacia nuevas posibilidades en la vida afectiva. Después de situaciones de alta intensidad, un poco de aire en la relación la vuelve más sexy y atractiva.



Tendencia: Fuerte estímulo que resaltará tus aptitudes naturales.

Gato/Conejo/Liebre (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

El Gato vivirá una etapa de crecimiento y evolución que le permitirán enfocar tu vida de un modo diferente. Búsqueda de comodidad y tranquilidad que te lleva a construir bases sólidas en cuanto a tu trabajo y tu vida personal. Lograrás oportunidades muy importantes que te ayudarán a despegar profesionalmente. Tu comprensión y sensibilidad serán los puntos fuertes para encontrar soluciones eficaces en el ámbito económico y laboral. Si necesitas formarte y actualizar tus conocimientos, no dudes en hacerlo ya que beneficiará tu carrera. En el amor no esperes promesas, no es tiempo de exigir definiciones.



Tendencia: Novedades respecto a viajes o personas que están lejos.