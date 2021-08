Horóscopo chino: ¿Qué nos depara hasta el lunes 16 de agosto?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Horóscopo de Piscis de hoy: miércoles 11 de Agosto de 2021

Apertura mental, buenas novedades en todo lo relacionado a asuntos intelectuales para la rata. Excelente etapa para estudiantes y comunicadores del signo, como también la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo. Podrás estabilizar las finanzas y poner al día tus cuentas. La mente se encontrará sumamente activa y bien predispuesta a recibir conocimientos. Habrá cierta competitividad intelectual en la comunicación y una tendencia a estar en contacto con muchas personas. Ideal para mostrarte, escribir, publicitar y darte a conocer. En cuanto al amor, podrás conocer a alguien especial que te movilice y atraiga fuertemente.



Tendencia: Abierto a los cambios y las novedades lograrás elevarte y crecer.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Durante este período las perspectivas serán buenas y habrá mejoras en algunos asuntos para el buey. La estabilidad económica te mantendrá tranquilo y de mejor ánimo. Las energías de esta semana traerán satisfacciones en el ámbito profesional, aumentará tu prestigio y podrás recibir alguna interesante propuesta. Con ideas claras y concretas lograrás encontrar el camino correcto. Posibilidad de viajes o bien la recepción de noticias desde otras latitudes. Optimismo y buen humor que crea armonía a tu alrededor. Ciertas circunstancias traerán recuerdos que te harán rever cuestiones del pasado inconclusas.



Tendencia: Defender tus derechos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Período en el que se abrirán nuevos caminos en el campo laboral del tigre, especialmente para quienes busquen convenios o sociedades. También es posible que recibas algún dinero extra o bien un cobro que estaba demorado. Podrás invertir en algo que deseás desde hace tiempo o realizar cambios en tu casa y tu imagen. Buen momento para visitar al médico y realizar chequeos o bien iniciar actividades físicas. En el amor, deberás enfrentarte a tus contradicciones para encontrar el equilibrio. Estarás algo conflictivo y demandante, no te será fácil lograr armonía y las relaciones podrían tornarse tensas.



Tendencia: Un cambio de perspectiva puede traer aparejado mucho progreso.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Recibirás nuevas propuestas laborales que impliquen mayores ingresos y la posibilidad de traslados o viajes en el futuro. La comunicación estará muy activada para el gato y deberás atender demasiados asuntos al mismo tiempo por lo que deberás cuidarte del cansancio y el estrés. Si te organizás correctamente lograrás cumplir con todo y cosechar interesantes beneficios. Buen momento en general para tu economía, con la posibilidad de realizar un negocio o una inversión notable. Una energía positiva te envolverá en un halo sensible y cautivador. Incluso las experiencias que no sean agradables se neutralizarán para dar paso a nuevas emociones.



Tendencia: Las circunstancias darán luz verde al amor.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Tu espíritu emprendedor te permitirá poner en marcha algún proyecto superando cualquier obstáculo. Para el dragón será un período apto para concluir asuntos pendientes y realizar los cambios necesarios tanto internos como externos. Algunas relaciones laborales o comerciales finalizarán dando lugar a nuevos contactos que representarán mayores beneficios. El momento invita a conectarte con tus verdaderos deseos y necesidades y será excelente para establecer prioridades. Estarás particularmente susceptible y algunos desacuerdos afectivos podrían salir a la luz, explica tus puntos de vista antes de que sea demasiado tarde.



Tendencia: Convertí la meditación en tu gran aliada.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Momento ideal para dar forma a muchas ideas originales que llegarán intuitivamente. La serpiente deberá sortear cierta resistencia, ya que la libertad y la limitación actuarán alternativamente. La buena disposición para tomar decisiones y asumir iniciativas marcará un período óptimo para afrontar retos y nuevos desafíos. Percibirás que algo en tu interior está cambiando. La vieja manera de pensar quedará atrás al igual que los viejos hábitos, un pensamiento más flexible y moderno despertará nuevos intereses. Recibirás una benéfica influencia que será de gran ayuda para la comunicación y la vida de relación.



Tendencia: Escuchar la propia voz para encontrar el eje.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La actividad y el movimiento de esta semana obligarán al caballo a organizarse mejor haciendo una cosa por vez. De este modo evitarás el agotamiento y la dispersión de las energías. Algún asunto laboral que te preocupa se resolverá de la mejor manera, lo cual generará una grata sensación de alivio y liberación. Ciertas dificultades familiares ocuparán tiempo, aunque debas atender estos asuntos, buscá el modo de no involucrarte demasiado para mantenerte saludable; contarás con el apoyo de tu pareja.



Tendencia: Actuar con amor es la mejor respuesta, pase lo que pase.