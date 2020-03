Horóscopo del 12 de marzo de 2020 por la astróloga Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Se nota muy profundo en todas las apreciaciones que hace y eso lo llevará a estar cargado de muchos sentimientos encontrados. Día analítico.



Tauro

Está en un día donde todo lo que tiene pensado sucede al revés de lo imaginado y siente que su familia lo presiona bastante. No discuta.



Géminis

Todo se hace con mucho carisma y resolución de su parte y eso lo llevará a estar cargado de sentimientos fuertes y verdaderos. Día nostálgico.

Cáncer

Se siente mucho mejor a nivel afectivo y eso lo llevará a estar cargado de mucha energía, valor, coraje y sentimientos firmes y seguros. Avance.



Leo

Tiene mucho para encarar y lo ideal es tener presente que está en un día donde todo lo que empieza lo terminará entre hoy y mañana.

Virgo

Se nota realmente positivo frente a cambios que se han realizado en su entorno y aún no sabe cómo encarar. Busque a Escorpio que lo ayudará.

Libra

Está comenzando una revolución lunar donde sus sentimientos son fuertes, perecederos y cargados de energía. Cáncer, Piscis y Escorpio estarán a su favor.



Escorpio

Hoy y mañana, la Luna en su signo lo hará emprender tareas que debe saber cómo encarar de una buena vez. No se apure que todo llega. Lindo día.



Sagitario

Por momentos se sentirá entreverado frente a temas que aún no sabe cómo encarar. Sea tan francos como lo es siempre y no busque más en su pasado.

Capricornio

Todo se hace de forma realmente positiva, pero igual usted le encontrará el "pero" frente a situaciones que no sabe cómo encarar. Día, de a ratos, muy difícil.



Acuario

Todo se logra y eso lo llevará a estar con mucha fuerza en su futuro. Algo muy fuerte e importante le sucederá hoy, esté atento.



Piscis

Finalmente llego el día donde sus sentimientos son fuertes y definidos. No tendrá dudas de lo que proyecta. Disfrute el hoy.