¿Qué esperar del horóscopo chino del martes 16 al domingo 21 de agosto?

La astrología china se basa en ciclos anuales pero se pueden realizar cortes a partir del calendario; las predicciones del zodiaco se clasifican de acuerdo al animal.

Rata

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Comenzará un período de buena cosecha para la Rata. Tendrás la gran fortuna de poder recoger gran parte de lo sembrado en los últimos años. Verás recompensados tus esfuerzos y sentirás una profunda seguridad que te permitirá proyectarte de manera positiva hacia el futuro. Estás iniciando un período fértil que deberás aprovechar para dar un paso adelante en tu vida. El aplomo y la tenacidad serán fundamentales a la hora de tomar decisiones y accionar adecuadamente. En el amor, podrías sentirte amenazado e inseguro frente a una persona más arriesgada y desenfadada.



Tendencia: Viajes que traen renovación y alegría.

Búfalo



(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Etapa de excelentes expectativas para el Búfalo. Pueden surgir cobranzas e inversiones, buenas noticias y mejores ideas. Publicitar, renovar, actualizar métodos y modernizar tu lugar de trabajo será muy positivo ahora. Momento ideal para imponerte una vida más sana, que te devuelva el equilibrio y la energía.



Comenzar actividades, dormir bien y comer de manera equilibrada. Irás un paso adelante y muchas veces no contarás con el apoyo de quienes no llevan su ritmo. Es momento de actuar libremente y sin condicionamientos. Sabrás tomar decisiones y actuar con diplomacia. En el amor, podrás superar una dificultad te convertirá en una persona nueva.



Tendencia: Desconectarte, cultivar la calma y los buenos pensamientos.

Tigre

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Reconocer tu propia fuerza y utilizarla en forma constructiva en todo momento será el primer paso para lograr el equilibrio en cada área de vida. Los resultados no serán fruto de la buena suerte, sino de tu voluntad y perseverancia. Éxito en trabajos educacionales, publicaciones y comunicación para el Tigre. Una gran creatividad te ayudará a planificar nuevos y originales proyectos que serán recompensados con el tiempo. Contarás con una suerte extra que te permitirá manifestar apertura en la forma de pensar y ver la vida. Los asuntos sentimentales y familiares exigirán un poco de control emocional.



Tendencia: Organizar la agenda y saber repartir tiempo y energía.

Gato

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Un cambio de planes, al comenzar la semana, podría traerle beneficios al Gato. Se trata de tiempo de bonanza en cuanto a lo laboral con la necesidad de implementar disciplina y organización en el día a día. Te manejarás mucho mejor con una estrategia ya planificada de antemano que improvisando sobre la marcha.



Contarás con el apoyo de personas de tu entorno que mantendrán tus energías altas y el humor estable. Es probable que las circunstancias laborales incidan en la vida de relación. Deberás mantener un delicado equilibrio para no descuidar ningún aspecto importante. La situación supone un esfuerzo de adaptación.



Tendencia: Evitar sobrecargarte con compromisos y responsabilidades.

Dragón

(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón mostrará decisión aunque tenga dudas, la intención de avanzar generará situaciones positivas para proyectar cambios de importancia. Buen momento para incrementar las ganancias de manera ingeniosa y decidida. Los contactos y las comunicaciones traerán gratas novedades, concretá esa entrevista que venías postergando. Estos días serán ideales para establecer nuevas metas y ponerte en marcha hacia el logro de su concreción. Durante el fin de semana, las salidas, los viajes o paseos aliviarán las tensiones y traerán gratificaciones afectivas a su vida.



Tendencia: Dar solución a problemas que traban tu progreso laboral.

Serpiente

(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

De forma repentina la Serpiente podrá sentirse abierta hacia nuevas posibilidades, tanto en lo laboral, como en lo personal. La influencia de esta semana moviliza sectores que se encontraban adormecidos y te hará sentir un renovado entusiasmo; todo saldrá bien si actúas con previsión y responsabilidad. Lograrás el equilibrio al saber complementar estos impulsos, y podrá tratarse de una etapa de desarrollo, avance y gran inspiración. El mundo cultural y artístico estará lleno de oportunidades y te brindará grandes satisfacciones. En el amor, si querés progresar en tus anhelos, deberás dar el primer paso.



Tendencia: Reafirmar las metas hará que todo tenga sentido.

Caballo

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Al comenzar la semana podrás sentir que las cosas no avanzan. Surgirán obstáculos que te exigirán sacar a flote tu fortaleza y sentido común. A medida que los días avancen, las energías se pondrán de tu lado y muchos asuntos comenzarán a resolverse lenta pero progresivamente. La influencia del momento hará al Caballo más flexible y ayudará a tomar decisiones realistas y concretas. Tal vez debas dedicar más tiempo a la familia y a toda cuestión doméstica pendiente. Hacerlo traerá alivio y liviandad. Hacia el fin de semana, vivirás días de armonía y comprensión que se verán reflejados en relaciones más felices y fluidas.



Tendencia: Salida con amigos que renuevan y estimulan.

Cabra



(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta semana, la Cabra notará cambios en las relaciones e intercambios con su entorno. Los hermanos ocuparán un lugar preponderante, podrás transformar cualquier tendencia negativa en cuanto a la comunicación y lograr mayor armonía con tu medio ambiente. La fuerza de la palabra ahora será más elocuente, ya que manifestarás confianza en tus pensamientos, sensaciones y sentimientos. Se verán beneficiados temas familiares y todo emprendimiento relacionado a la vivienda. Recibirás muchas invitaciones, y tal vez en una de ellas te involucres en una aventura sentimental que te sorprenderá y llenará de entusiasmo.



Tendencia: Vivir el presente soltando el pasado y confiando en el porvenir.

Mono

(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Tu fortaleza y constancia se verán reforzados por una actitud positiva. Los retos que debas afrontar te ayudarán a lograr poco a poco superar obstáculos, acrecentar tu patrimonio y sentir armonía interior. El Mono deberá destinar tiempo y dar espacio a los aspectos más creativos de su personalidad. La habilidad en aquello que dominás a la perfección te llevará a obtener resultados positivos. Oportunidad de darte a conocer y avanzar en un proyecto incipiente. Excelente momento para lograr bienestar, superar dificultades y viejos conflictos en las relaciones y disfrutar del amor a pleno.



Tendencia: Deshacerse de sentimientos negativos y recuerdos dolorosos

Gallo

(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo deberá mantenerse atento a las nuevas oportunidades laborales. Tal vez encuentres la forma de participar en el proyecto que siempre has deseado. Será conveniente plantear tus propósitos con precisión y sin omitir detalles, ya que así lograrás la adhesión de los demás. Si te sentís tenso, la actividad física ayudará a relajarte y dormir mejor. Es un momento propicio para realizar cambios hacia un estilo de vida menos agobiante. Un importante proceso de transformación permitirá acercarte al camino del equilibrio. Te tomarás un impasse en el amor propicio para analizar con calma los errores del pasado y superar las propias limitaciones.



Tendencia: Evitar situaciones que incrementen la ansiedad.

Perro

(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana puede arrojar resultados positivos referidos al trabajo, la creatividad y los traslados para el Perro. La economía seguirá estable y es buen momento para todo lo relacionado con comunicación, encuentros o reuniones de trabajo. Algún proyecto o idea nueva podrá aportar ganancias y mayor bienestar. Conocerás personas útiles para tu trabajo y avanzarás en todo lo que te propongas. Etapa ideal para realizar renovaciones en el hogar, remodelar, reparar o bien embellecer la vivienda. Predominará la ternura en la pareja y será tiempo ideal para definir o concretar proyectos sentimentales.



Tendencia: Nuevos enfoques de viejos problemas.

Cerdo

(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Al comenzar la semana el Cerdo deberá ir despacio. El trabajo requerirá de mucha atención y esfuerzo y será conveniente no involucrarte en negocios confusos, evitar la firma de papeles o compromisos de relevancia que puedan agobiarte. Harás grandes esfuerzos por lograr una mayor independencia, pero deberás administrar cuidadosamente la energía. En este período la intuición y sagacidad propias del signo serán fundamentales. En cuanto a la vida afectiva, no es momento de tomar grandes decisiones. Una actitud introspectiva te llevará a buscar momentos de soledad para aclarar tus verdaderos sentimientos, deseos y necesidades.



Tendencia: No ceder ante las provocaciones.