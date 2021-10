¿Qué esperar del horóscopo chino hasta el lunes 18?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Algo que desde hace tiempo estás gestando puede adquirir ahora una forma concreta y brindarte gran satisfacción. Contarás con firmeza y vitalidad; la rata tendrá un tiempo propicio para iniciar nuevas actividades y poner en marcha alentadores proyectos. Buena época para hacer cambios profundos en la manera de enfocar las cosas, sentir armonía y estar más en sintonía contigo mismo. Con buena predisposición, podrás abrirte a nuevas experiencias. Si estás en pareja, encontrarán juntos la forma de innovar la relación sin caer en la rutina. Los solitarios del signo encontrarán muchas ocasiones para conocer e interesarse por alguien especial.



Tendencia: Inicio de una etapa favorable en todo sentido.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Período de conclusión de planes. Esta fase pide un análisis de los resultados obtenidos hasta este momento. Es recomendable no generar resistencia y sí, adaptarte a las circunstancias con buena predisposición. Estos días sugieren un tiempo de balances y espera, en donde deberás actuar con cautela y posponer cualquier decisión importante que debas tomar. Favorable para reflexionar sobre qué es lo que verdaderamente deseas y conectarte con tus necesidades y anhelos de manera más simple. Cuidarás de tu pareja con amor y devoción aunque deberás prevenirte de la tendencia a idealizar a las personas y a las relaciones.



Tendencia: Comprender que nada ni nadie es perfecto.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Búfala contará con una energía especial que te permitirá lograr importantes conquistas en todos los ámbitos. Período de satisfacciones profesionales, confianza y mayor serenidad. La estabilidad alcanzada te permitirá dedicarte a algunos asuntos que muchas veces has tenido que postergar. Las palabras y los pensamientos tendrán más peso e impactarán positivamente en tu entorno. En cuanto a lo económico, surgirá alguna interesante oportunidad que hará incrementar tus ingresos. Las relaciones en general te sacarán de las preocupaciones y serán un factor de suerte y alegrías. Ocasión de hacer planes de a dos.



Tendencia: Fortalecer la seguridad y autoestima.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Algunas situaciones del pasado volverán para ser aclaradas y poder evitar cometer los mismos errores. Todo irá lento, pero seguro para el Gato; deberás tener paciencia y cuidar tus pasos. En este período habrá cambios en tu forma de pensar y percibir el mundo. Este esclarecimiento interior te abrirá las puertas hacia grandes experiencias y nuevos contactos. En el encuentro con los demás habrá empatía y coincidencias afines que rápidamente te llevarán a realizar excelentes acuerdos. Profundizarás tus vínculos y los harás más auténticos, perdiendo el temor a la intensidad de los sentimientos.



Tendencia: Diplomacia y empatía que te colocan en el lugar de mediador en la familia.